Coronavirus: 111 contagi e un morto nelle ultime 24 ore in Trentino

La fotografia del contagio da Sars-Cov-2 in Trentino nelle ultime 24 ore segna altri 111 casi di positività al tampone molecolare. Un dato perfettamente uguale a ieri. Stefania Segnana ha spiegato che non saranno più dato il numero dei tamponi antigene finché non viene confermato

9 sono gli over 70. Il rapporto indica inoltre l’aggiornamento dei decessi Covid che purtroppo sale di 1 unità.

Nessun contagio oggi nel cluster delle suore e due nuovi contagi nelle RSA. (non in quella di Montagnaga di Pinè) Una dozzina di case di riposo hanno un paio di operatori sanitari contagiati dall’esterno.

I pazienti ricoverati sono attualmente 33, (+2 rispetto a ieri) nessuno di essi in rianimazione. 2.640 i tamponi elaborati nella giornata di oggi. 705 sono i casi isolamento e oltre 2.000 quelle in quarantena. «Oggi non ci sono le necessità di organizzare la didattica a distanza nelle scuole, anche perché i trasporti pubblici per il momento non destano preoccupazioni. Non ci sono infatti focolai nelle scuole oppure provenienti dai trasporti»

Sono invece 50 le classi in quarantena in questo momento. In totale fino ad ora le classi costrette alla quarantena sono state in totale 100 su 4000.

