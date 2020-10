Borse di studio per studenti universitari iscritti fuori provincia anno accademico 2020/2021

È di 415.200 Euro l’importo assegnato all’Opera universitaria per la gestione del bando.

La Giunta provinciale ha assegnato oggi, con apposito provvedimento, l’importo di 415.200 Euro per il finanziamento delle borse di studio per l’anno accademico 2020/2021 rivolte agli studenti residenti in provincia di Trento, iscritti corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso Università o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale o all’estero.

Con il medesimo provvedimento, l’esecutivo provinciale ha indicato le direttive e i criteri per la concessione delle borse di studio, demandando all’Opera universitaria di Trento la predisposizione del bando, la raccolta delle domande, l’approvazione della graduatoria e la liquidazione delle somme spettanti agli studenti.

Anche quest’anno la Giunta ha previsto l’erogazione di borse di studio da destinare a studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale o all’estero per corsi di diploma di laurea o di diploma universitario.

La Provincia, stabiliti i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio, si avvarrà dell’Opera universitaria di Trento per l’emanazione e la gestione del bando.

In considerazione della particolare situazione dovuta alla diffusione del COVID – 19, rispetto ai bandi degli scorsi anni, sono previste alcune novità.

Sarà infatti introdotto un bonus crediti da applicare sia alle matricole 2019/2020, sia ai richiedenti borsa per l’anno accademico 2020/2021, nella misura di 5 CFU per i corsi di laurea e 10 CFA per i corsi dell’Alta Formazione Artistico Musicale.

Viene inoltre prevista la possibilità di presentare un contratto di locazione (per i fuori sede) anche di durata inferiore ai 10 mesi, ma non inferiore ai 4, in considerazione del fatto che molti atenei per il primo semestre non riprenderanno le lezioni in presenza ma proseguiranno con la didattica online.

Per l’accesso alla borsa di studio la condizione economica dello studente è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (I.S.P.E.). Il valore dell’I.S.E.E. deve essere inferiore o uguale a euro 23.000,00 e dell’I.S.P.E. inferiore o uguale a euro 50.000,00.

Il bando sarà disponibile sul sito dell’Opera universitaria di Trento all’indirizzo: www.operauni.tn.it.