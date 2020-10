69° Trento Film Festival: sono aperte le iscrizioni: la rassegna si terrà nel capoluogo dal 30 aprile al 9 maggio 2021

Si è chiuso da pochissimo il sipario sul 68° Trento Film Festival e sulla sua edizione autunnale a Bolzano, e già ripartono i lavori per l’edizione 2021, prevista dal 30 aprile al 9 maggio, nella speranza che l’emergenza sanitaria finisca e che si possa tornare alla normalità.

Una speranza che il Festival ha contribuito a rafforzare organizzando anche quest’anno, nonostante le grandi difficoltà e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, una rassegna aperta al pubblico.

Sono dunque aperte da ieri le iscrizioni per l’edizione 2021 della più longeva rassegna internazionale di cinema e culture di montagna, al via anche le iscrizioni per “MontagnaLibri“.

Il termine per le iscrizioni delle opere cinematografiche per i film prodotti nel 2019 e 2020 è il 10 gennaio 2021; per i film prodotti nel 2021, invece, la scadenza è fissata al 10 febbraio 2021.

La partecipazione alla selezione dei film non prevede alcun costo d’iscrizione e l’ammissione al concorso e alle altre sezioni è decisa dalla direzione della rassegna insieme alla commissione di selezione.

Aperte anche le iscrizioni per partecipare alla 35. edizione di “MontagnaLibri” l’annuale vetrina internazionale di editoria tematica, in cui scoprire le pubblicazioni più recenti dedicate alla montagna, all’esplorazione, all’avventura, all’attenzione per l’ambiente e in generale alle culture delle terre alte.

Anche la partecipazione alla mostra editoriale “MontagnaLibri” è gratuita e gli editori che desiderano essere presenti alla rassegna con le proprie pubblicazioni devono compilare il modulo d’iscrizione disponibile sul sito web del festival.

Le date di scadenza per la spedizione dei libri sono rispettivamente il 31 gennaio 2021 per le opere pubblicate durante il 2020; il 31 marzo 2021 per le opere editate tra gennaio e marzo 2021.