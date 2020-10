Coronavirus, oltre 500 cittadini trentini scrivono a Maurizio Fugatti: «Necessario abbandonare la cultura della paura»

Sono oltre 500 i firmatari (con tanto di indirizzo email) di una lettera che viene indirizzata alla Giunta della provincia autonoma di Trento.

La riflessione pone 4 domande al governatore e all’assessore alla sanità Stefania Segnana ed è basata sull’eccesso di allarmismo per il coronavirus.

I dati che vengono riportati aggiornati a ieri presentano un altro scenario secondo Elisabetta Galli, medico chirurgo di San Michele a/Adige Marco Adami, tecnico di laboratorio di Sant’Orsola Terme, Roberto Cappelletti, medico chirurgo di Folgaria e Veronika Dallasega, i 4 autori della lettera

Pubblicità Pubblicità

Attualmente in Trentino, – scrivono gli autori della missiva per la Giunta – alla data del 14 ottobre 2020, 675 persone risultano positive al tampone per il Covid-19. Di queste, solo 20 individui (il 3%) necessitano di cure mediche in ospedale, nessuno in rianimazione. Dunque il 97% di coloro che risultano positivi può essere curato a casa; la maggioranza sono asintomatici. I decessi sono sostanzialmente stabili dal maggio/giugno scorso.

I sei decessi nell’ultima settimana riguardano o grandi anziani o persone con condizioni morbose preesistenti gravi. Il 99,88% dei trentini (542.063 su 542.738) non ha il COVID 19. In altre parole abbiamo una probabilità su 833 di incontrare un “infetto” da SARS CoV 2.

Ma anziché essere fiduciosi, ancora oggi la paura del Coronavirus domina la nostra quotidianità. Traumatizzata dai costanti aggiornamenti sui numeri dei positivi, la classe politica sembra aver perso di vista il quadro generale.

Pubblicità Pubblicità



Ci rivolgiamo pertanto alla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con le seguenti domande:

1) Perché nelle scuole si applicano misure tanto drastiche? In aula è vietato prestarsi una gomma da cancellare, ma una volta usciti dalla scuola tocchiamo qualsiasi cosa senza nessun problema. In alcune scuole i bambini devono rimanere in classe durante la pausa e non possono uscire all’aria aperta: l’esatto opposto di ciò che ci vuole per rinforzare il sistema immunitario. Durante l’ora di educazione fisica, i bambini devono imballare i loro indumenti in sacchetti di plastica a chiusura ermetica: superfluo ricordare come si svolge la vita di tutti i giorni in bar, negozi e nel tempo libero. Gli insegnanti sono obbligati a seguire le linee guida come se i nostri figli fossero degli appestati. Oltre ad essere una cosa tristissima, sono misure decisamente sproporzionate. Queste norme non servono, se non ad alimentare paure o provocare sfiducia nelle istituzioni che le propongono.

2) Perché quest’anno si “nega di fatto” la frequenza scolastica ad una consistente fetta degli allievi delle scuole superiori? L’istruzione è importante, i giovani ne hanno diritto. L’insegnamento a distanza alternato può essere una soluzione di emergenza, ma non certo la “nuova normalità”.

3) Cosa si farà in autunno e in inverno quando i comuni raffreddori e le infezioni influenzali aumenteranno come è naturale che accada? Dovremo contattare il medico di famiglia al primo colpo di tosse fino a far collassare il sistema? Basterà un po’ di alterazione per essere messi in quarantena? A quanto ci sembra di capire un solo tampone naso faringeo (test RT PCR) positivo sarà un elemento dirimente per imporre la quarantena anche in assenza di sintomi clinici specifici e dati epidemiologici (presenza di altri casi in famiglia o in classe). Pertanto, in questi casi, ci chiediamo se non sarebbe più appropriato ad esempio ripetere il tampone almeno una seconda volta per escludere falsi positivi prima mettere in quarantena un’intera classe e vietare di fatto il diritto all’istruzione. Non vale la pena di cambiare strategia?

4) E questa “emergenza”, per quanto tempo deve ancora continuare? Prorogare questa condizione fino al 31 gennaio 2021 come si è deciso a livello nazionale significa portarla ad un anno esatto dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza.

Un’emergenza, a nostro avviso, non può durare così a lungo, non può diventare la normalità anche e soprattutto perché le attuali condizioni sono ben diverse da quelle dei mesi di marzo/aprile, con meno malati a fronte di un alto numero di positivi, indice di una verosimile minor virulenza del SARS CoV 2.

La nostra impressione è che, fare più test significa sì trovare più “contagiati”, ma anche molti più falsi positivi. Infatti come è noto, la performance di un test (sensibilità e specificità) va valutata in rapporto alle probabilità pre-test della malattia.1 A titolo di esempio nel caso del COVID 19, calcolando una prevalenza nella popolazione italiana dello 0,5 % (esaminando i casi cumulativi fino ad oggi), con una specificità del test del 99%, abbiamo solo all’incirca il 30% di probabilità di che un individuo positivo al test sia effettivamente “infetto” con il SARS CoV 2.

Quello che è certo è che il virus non scomparirà presto, perciò dobbiamo trovare un modo diverso per affrontarlo, che sia sostenibile sul lungo periodo, senza limitazioni alle libertà che non si basino su solide evidenze scientifiche (ad esempio, l’uso della mascherina anche all’aperto, imposta dal governo, non è supportato da chiare evidenze scientifiche2). Resta il fatto che il livello di infezione ufficiale della popolazione si attesta nel range del per mille. Il sistema sanitario non è assolutamente in sovraccarico.

È ovvio che dobbiamo essere cauti, nessuno dice che nella situazione attuale si debba abbandonare la prudenza e non proteggere quelli che sono maggiormente a rischio, anziani e individui con condizioni morbose preesistenti. Ma gli eccessi vanno contenuti ed è anche giunto il momento di tornare a vivere senza paura e in maniera ragionevolmente normale. Se continueremo invece sulla strada attuale, ben presto i “danni collaterali” della lotta al virus saranno maggiori di quelli causati dal virus stesso e forse ci siamo già arrivati.

Ci auguriamo dunque che la Giunta della Provincia Autonoma di Trento, richiamandosi allo statuto speciale che attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano competenze in materia sanitaria, abbia il coraggio di intraprendere una nuova strada, in piena autonomia, costruttiva e basata sulle reali e condivise evidenze scientifiche, che sia realmente all’insegna della ripartenza del Trentino, una strada che permetta a noi, e soprattutto ai nostri figli e ai nostri giovani, di tornare alla normalità, una strada con regole trasparenti, comprensibili, coerenti e proporzionate alla nostra Provincia.

Auspichiamo pertanto che venga abbandonata la cultura della paura per lasciare il posto ad una nuova strategia all’insegna della positività e della vita.

Referenze:

Watson J. Interpreting a COVID 19 test result. BMJ 2020;369:m1808 doi: 10.1136/bmj.m1808 (Published 12 May 2020) Donzelli A. Mascherine chirurgiche in comunità/all’aperto: prove di efficacia e sicurezza inadeguate. E&P Repository https://repo.epiprev.it/index.php/download/mascherine-chirurgiche-in-comunita-allaperto-prove-di-efficacia-e-sicurezza-inadeguate/

Autori

Elisabetta Galli, medico chirurgo, San Michele a/Adige, bettinagalli75@gmail.com

Marco Adami, tecnico di laboratorio, Sant’Orsola Terme, elpicion@gmail.com

Roberto Cappelletti, medico chirurgo, Folgaria, roberto.cappelletti.tn@gmail.com

Veronika Dallasega,, medico, Bressanone, vdellasega@gmail.com

Sottoscrittori:

Giampaolo Zampiccoli operaio Dro zampiccoligiampaolo@gmail.com

Elisabetta Peterlini betta.peterlini@gmail.com

Gabriella Pravata’ parisitn@gmail.com

Manuela Turchetti operatore socio sanitario Trento manuelaturchetti@gmail.com

Sara azzolini, via Damiano chiesa 19 volano, educatore sara.azza@gmail.com

Elisabetta Peterlini Trento via grazioli 89 impiegata betta.peterlini@gmail.com

valentina Cova biotecnologa San Michele a/Adige valentina.cova@gmail.com

Fabio Zeni tecnologo San Michele all’Adige zeni.fabio@libero.it

Marco Mazzucchi, docente, Rovereto, elmorisco69@gmail.com

Voltolini Loredana Estetista Fiave loryvolt@live.it

Cressotti Elvis, operaio, Cles (TN), desaparacido71@libero.it

PATRIZIA PAGGIARIN insegnante scuola dell’infanzia Residente a Trento Paggiarinpatty@gmail.com

Susanna Cantatore Via Giovanni Ossanna 4 Trento 3398187075 Insegnante scuola infanzia susi.cant@gmail.com

Andrea Brocchieri, docente Trento andbrocchieri@gmail.com

Luca Sermoneta, medico e docente formatore Via Rialto 2 38010 San Michele all’Adige TN sermoluca61@gmail.com

Dr.Elisabeth Delago Reziastr 94 I – 39046 St. Ulrich / Ortisei delago@groeden.net

Gaudenzio massi Via delle birre 5/3 40131 Bologna gaumassi@gmail.com

Emanuela Pernici Insegnante Civezzano emanuela.pernici76@gmail.com

Cristiana Pivari impiegata statale e nonna Trento cristiana.pivari@gmail.com

Valentina Ischia Arco Barista valentinaischia@yahoo.it

Pasquazzo Valentina estetista Castel Ivano via San Vito 43 Strigno valepasquazzo@hotmail.it

Fragner-Unterpertinger Johannes Farmacista a Malles Venosta 39024 Malles Venosta (BZ) hans@perting.com

Amelia Caselli docente in pensione – residente a Roma amelia.caselli@gmail.com

Fiorenza Fossati Impiegata Pergine Valsugana fiorenza85@yahoo.it

Turdò Nicola Via Nuova, 50 38061 Ala (TN) tautotes@gmail.com

Alberto Lorenzini Odontoiatra via di Madonna bianca, 56 Trento lorenzini18@gmail.com

Marina Maiello Casalinga via di Madonna bianca, 56 Trento marina.brix@gmail.com

Camilla Lorenzini Grafica via di Madonna bianca, 56 TRento celticstars9@gmail.com

Clarissa lorenzini Studentessa via di Madonna bianca, 56 Trento clary.ivory00@gmail.com

Elisabeth Viertler Pediatra Castelbello viertler.elisabeth@outlook.com

Valentinelli Gessica Lavoratrice autonoma Caldes gessivalent@gmail.com

Stefano Gasperi Medico Trento stefanogasperi56@gmail.com

Alessandro Calzolari medico Levico Terme alescalzolari@gmail.com

Alessia Bazzanella Impiegata Trento alessia.bazzanella@gmail.com

Renzo Colpo Impiegato Mori renzo.colpo@gmail.com

Elisa Vettor collaboratore scolastico Dro vettor.elisa@gmail.com

Eleonora Franceschini Ex guida turistica ora pensionata per problemi di salute Besenello eleonora.franceschini@yahoo.it

Gianfranco Ruzzon restauratore Dro rvr.restauri@gmail.com

Aiazzi Elena via Filari Longhi n 20 Ravina 38123 TN elenaaiazzi10@gmail.com

Claudio Gasperi Amministratore Monza claudio.gasperi62@gmail.com

Lorella Dal Pero referente archivi Castel Ivano 38059 TN lory.dire@gamil.com

Natalie Bryant Levico terme npuchettibryant@gmail.com

Dinucci.mario dinucci.mario@libero.it

KONYAEVA Zhanna residente via S.Anna 24 jannak24@hotmail.com

Viviana Burattin Impiegata comunale Appiano s.s.d.v. (Bz) brtvvn1971@gmail.com

DAL RI ROBERTO MADRUZZO ESODATO DI UNICREDIT BANCA roberto.dalri@gmail.com

Alessandra Bertelli Imprenditore Trento albe_rici@libero.it

Roberto lucin via mach 13 San michele a/ adige roberto.lucin@fmach.it

Silvia Ioriatti, Baselga di Pinè silviaioriatti@hotmail.com

Luca De Carli Libero Professionista Baselga di Pine’ Lucadecarli1975@gmail.com

Lucia Imperadori Casalinga Trento lucia.imperadori@gmail.com

Leonardo Marchiori leonardomarchiori7@gmail.com

SONIA GASTAINER INSEGNANTE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN) sonia.gastainer@virgilio.it

Goss Enrichetta leonardomarchiori7@gmail.com

Patrizia Filippi insegnante di scuola primaria Fraz. Dasindo, 37 38077 Comano Terme patriziafilippi11@gmail.com

Edi Paoli OSS in ospedale riabilitativo loc. Pintarei 91/a Sant’Orsola Terme edi.paoli@teletu.it

Angelica Tonelli angelicatonelli@gmail.com

Fronza Daniela impiegata residenza Trento daniela8fronza@gmail.com

Leto Gianfranco Via Cavour 7 Predazzo TN leto.gianfranco@virgilio.it

Paul Maistrelli Pensionato Trento paulmaistrell@gmail.com

Francesca Fariello Commessa Riva del Garda fra74.fariello@gmail.com

Luchesa Alessia educatore scolastico via Nuova 14, Vigolo Baselga – Comune di Trento alessialuchesa@gmail.com

Letizia Benedetti pensionata (ex insegnante) Mori in via Divisione Acqui 34 letben@hotmail.it

CARMEN GATTI carmen.gatti58@gmail.com

Ivana Silva Cimadon Insegnante di lingua Trento ivana.cimadon@gmail.com

Paolo Alberto Bariletti Libero professionista Riva del Garda (TN) pabariletti@hotmail.com

Licia Iob impiegata Trento liciaiob@libero.it

Chiara Gottardi Imprenditrice bar e area sosta camper Artenatura a Giazzera Rovereto gottardichiara883@gmail.com

Raffaella Cazzolli estetista residente in Arco raffiore82@yahoo.it

Elena Nardini pensionata Trento via della Villa 48 elenanardini31@gmail.com

Ruth Muller pensionata Trento (Villazzano) cap 38123 in via della Villa 48 ruth.n@alice.it

Daria Tapparelli Trento t.daria@aliceposta.it

Maria Paregger medico Renon via Buehler 30 Paregger.rise@gmail.com

Luisa Pisoni Insegnante Riva del Garda lp.pisoni@gmail.com

Murara Daniela agricoltore Comano Terme dany.murara@gmail.com

Dalponte Mario agricoltore Comano Terme mario.dalponte@gmail.com

Nadia Bernardon Fisioterapista Trento fogliaverde@live.it

Marco Bellotti Operatore socio sanitario Nago-Torbole brujolocodemayo@hotmail.com

Roberto Cosentino Educatore professionale Rovereto robycosentino@yahoo.it

Patrizia Lutterotti infermiera residente a Dro patrizia.lutterotti@gmail.com

Giorgio Corradini Agente di Commercio San Michele All’Adige (TN) giorgio@dolomiawine.it

Naama Passamani insegnante Comano Terme passamani.naama@gmail.com

Dematte`Josca Arco(Tn) Casalinga joscadematte@hotmail.it

GiovannaGobbett Disoccupata Rovereto giogobbett@gmail.com

Miotto Jessica operatore socio sanitario Isera jessicamiotto89@gmail.com

Maria Grazia Radaelli m.graziaradaelli@gmail.com

Elena Zanolini Albergatrice Comune di Pinzolo elyzano@hotmail.com

Michele Maroni commerciante Riva del Garda michelemaroni@gmail.com

Radaelli MariaGrazia Commessa Riva del Garda m.graziaradaelli@gmail.com

Patrizia Bellinazzi Impiegata PA Bolzano patriziabellinazzi@gmail.com

Alida Ferrarol commerciante Mezzocorona alidaferrarol@virgilio.it

Valentina Sedani sedanivalentina@gmail.com

Chiara Dotigotti casalinga Isera TN dorigotti.chiara@gmail.com

Larcher Ivana pensionata ivana.larcher@gmail.com

Stefano Bianchini operatore termoelettrico Fornace stefanobianchini.tn@gmail.com

Borgogno Veronica operatore socio sanitario Borgo Valsugana veronica.gaia@gmail.com

Stefania Sgaramella impiegata statale Rovereto stefaniasgaramella4@gmail.com

SANSONI MARISA IMPIEGATA FIAVE’ sansoni.marisa@gmail.com

MARRI ALBERTO OPERAIO FIAVE’ marri.alberto@gmail.com

Fontanari Grazia professoressa assistente famigliare Lona Lases fontanari.grazia@gmail.com

Mario Frizzera Esodato Trento mariofrizzera@gmail.com

Peter Alexander Romaner, Fisioterapista Bolzano info@physio-romaner.com

Maria Di Bello pensionata Via D. Chiesa, 3 38120 Trento mariaadeledibello@live.it

Dilva Brunelli insegnante Caldonazzo dilvabrunelli@gmail.com

Fabiana Mascher mascher.fabiana@gmail.com

Carla Biasi Via Azzolini 16 Rovereto cabiasi@gmail.com

Francesco Lunelli Educatore Via dei Molini 28 38059 Castel Ivano (Agnedo) franzlune@gmail.com

Carla Curti Impiegata Via dei Molini 28 38059 Castel Ivano (Agnedo) franzlune@gmail.com

Lore Dalla dallafior.loredana62@gmail.com

Mara Pecoraro impiegata Ospedaletto (TN) marapecoraro@hotmail.com

Silvia Sasso Libero professionista formatrice Trento silviasasso22@gmail.com

Ramirez López, Osa Laives (BZ) esteban.irma@gmail.com

Cristina Guareschi ostetrica loc.Zava n.13, Pergine Valsugana TN cri.comare@gmail.com

Marra Federica Assistente domiciliare Castello- Molina di Fiemme 38030 federica86marra@gmail.com

Yvonne Engelhardt Dipendente nel Commercio Alimentare Tenno ivy.sirol@gmail.com

Viviana Furlan Impiegata presso un istituto professionale Residente a Ospedaletto (TN) fviviana11@gmail.com

Gabriella disoccupata residente a Ledro pio.gabri@alice.it

Concetta Galioto insegnante loc. Negrano 21 38123 trento cettigal@libero.it

Alberto Fariello Lavoratore autonomo Arco (TN) fariello@dnet.it

Pietro Orofino impiegato Mezzolombardo, Mail oropietro@yahoo.it

Iori Mariasperanza lavoro in una mensa Stenico Tn speranzaiori@live.it

Monica Stefani infermiera in rsa Grigno monicastefani76@gmail.com

Serena Divan commessa sarta Cavalese sere79@virgilio.it

Claudia Cattani P.San Giovanni 3 38010 Termon (TN) impiegata clacat72@yahoo.it

Cristian Furlan Imprenditore cristianfurlan77@gmail.com

Alberto Ruatti Insegnante Predaia alberto.ruatti@gmail.com

Patrizia nicoli insegnante trizia58@alice.it

Ilaria Pozzetti Educatrice Professionale Caldonazzo ilapozzetti@gmail.com

Zanon Maura Cavalese maura.zanon@hotmail.it

Luzia Meidhof Insegnante Baselga di Piné luzia.meidhof@hotmail.it

Cristina Cristoforetti casalinga Riva del Garda cri.4hg@gmail.com

Marco Benini operaio riva del Garda cri.4hg@gmail.com

Luigi Acler Impiegato Trento aclerluigi@yahoo.it

Sara Andreolli Insegnante Mori andreollisara@yahoo.it

DEZULIAN MANUELA VIA CEMBRA 30 MOLINA DI FIEMME IMPIEGATA manuela.dezulian@email.it

De bastiani Tullio Pedavena Belluno via Dante 3 tulliodb55@gmail.com

Tiziana Bordignon Impiegata tizibordi@gmail.com

Federica Crupi mamma Fisioterapista Osteopata Arco crupifederica@icloud.com

Volcan Rosa pensionata mail rosavolcan@virgilio.it

Mara Negri Insegnante Via dei Pozati Trento maranegri01@gmail.com

Luca Belloli operaio Dro, lucabelloli1@gmail.com

Tiziana Detassis Impiegata tiziana.detassis@gmail.com

Bonardi veronica, educatrice, borgo chiese veronica.bonardi@hotmail.it

Zucchelli luca via Marconi 27 38062 Arco lucazucchelliarco@gmail.com

Matilde Alfarè Casalinga Comune residenza NOMI alfare.matilde@gmail.com

Fulvio Alberini Libero Professionista Borgo Valsugana (TN) fulvio.alberini64@gmail.com

Romina Fontana INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA E MAMMA Caldonazzo rominafontana07@gmail.com

Maffei Umberto Savignano frazioni di Pomarolo umbymaffei@yahoo.it

Loreta Rossi Insegnante comune di Pergine loretarossi@yahoo.it

Di Turi Michele pensionato Caldonazzo dituri48michele@gmail.com

giuliano carneri , pensionato, cairo egitto, giulianocarneri@gmail.com

Carcano Milena Impiegata Sella Giudicarie carcanomilli@gmail.com

Silvia Romagna Casalinga Mezzano silviaromagna74@gmail.com

Marchiori Massimiliano Via Italo Balbo 8 38079 SAONE TN max8@virgilio.it

Luciano Mazzucchi pensionato Ronzo-Chienis lcn.mazzucchi@gmail.com

Oliva Benedetti pensionata res. Ronzo-Chienis obmazzucchi@gmail.com

Michele Mazzucchi dipendente tecnico PAT res. Ronzo-Chienis m.mazzucchi77@gmail.com

Verena Mutschlechner Medico Marlengo verena@mutschlechner.org

Martini Luna erborista Molina di Fiemme lunamartini11@hotmail.it

Valenti Giustina Pensionata Sella Giudicarie valenti.giustina1952@gmail.com

FRANCESCO BRAZZO insegnante di musica BOLZANO – VIALE DRUSO 94 brazzofaes@gmail.com

Roberto Tessari tecnico di radiologia Via G. Bassetti 8/1 38123 Trento tessari.roberto.rt@gmail.com

Maria Emanuela Giacomuzzi Impiegata Saone Tione di Trento me.giacomuzzi@gmail.com

Vito D’Agostino ricercatore Trento vito.dagostino@unitn.it

Renata Righi pensionata via delle costiole 48 Trento ferene81@yahoo.it

Paola Formenti Via Cartiere 56 38066 Riva D/G tn gupata.1959@gmail.com

Roberta Bertamini Estetista Arco bertaminiroberta@gmail.com

Rita Righi ritarighi1961ggg@gmail.com

Gianluca Lunelli Impiegato Residente a Trento Gianluca. Lunelli@Gmail.com

Emilia Bosetti emilia.bosetti@gmail.com

Letizia Salvini, studentessa, Riva del Garda letiziasalvini00@gmail.com

Ives Daldon collaboratrice scolastica Via Adua 42 Mezzocorona ivesdalda@gmail.com

MAURO COGHI Insegnante Bolzano maurocoghi@gmail.com

Gastainer Mauro libero professionista Trento mauro.gastainer@gmail.com

Loretta Maturi Trento loretta.maturi@gmail.com

Genny Dal Bosco Insegnante di sostegno Ora 7genny@gmail.com

Marco Lehnus medico libero professionista Capriva del Friuli (Gorizia) malehnus@libero.it

Paola Perathoner Fisioterapista Altopiano della Vigolana paola.perathoner@gmail.com

Cristina Zorzi Impiegata e madre 38054 Primiero San Martino di Castrozza cristina.zorzi688@gmail.com

Matilde Alfarè Residente a Nomi Casalinga alfare.matilde@gmail.com

Gabriella Santuliana disoccupata ARCO gabriella.santuliana@gmail.com

Bisoffi Silvana insegnante Scuola Infanzia Villalagarina silvana.bisoffi@gmail.com

Adriano Nicolini medico chirurgo via Panizza 9 Rovereto TN adriano.nicolini@apss.tn.it

Emanuela Fedrizzi casalinga Salorno Bz evoluzione.rossi@gmail.com

Luca Malossini imprenditore Stenico comprooroponte@yahoo.it

Heleny Dos Santos casalinga Tenno info@ilcomprooro.it

Tiziana tindiani Commerciante Rovereto tiziana.tindiani@gmail.com

Barbara Dallabrida – Trento Impiegata barbaradallab@gmail.com

Daniela Arer pensionata residente a Rovereto daniela.arer@alice.it

Patrizia Pedezolli Casalinga Trento ppederzolli@gmail.com

Claudio Piffer Libero professionista Trento claudio.piffer@gmail.com

Giampietro Bortolami Disoccupato Brentonico giampietrobortolami@libero.it

Serena Marcolla Medico RSA Borgo Chiese serenamarcolla@yahoo.it

Gian Luca Giuliani – medico chirurgo gianluca.giuliani592@gmail.com

Franco Stefani Architetto libero professionista Porte di Rendena (TN) franco.stefani1969@gmail.com

Rossella Covi Naturopata e formatrice libera professionista Trento covirossella@gmail.com

Lucia Cumer educatrice residente a Rovereto mail lucy.cumer@gmail.com

Secchi Marina Segretaria part time via cavazzino 34 Nogaredo msecchi60@gmail.com

Carmen Tognotti Educatore professionale Residenza Rovereto carmentognotti@hotmail.com

Dalmaso Pierluigi pierluigi.dalmaso@virgilio.it

Gasperi Aurelio Vigo Rendena via bassa n.6 gasperi.aurelio@alice.it

Flavia Zandonella Infermiera Rovereto flaviazandonella@gmail.com

Carmen Valentinotti Insegnante Salita dei giardini 1 37122 Trento fricarmen@gmail.com

Elisa Tavernaro imprenditrice agricola San Martino di Castrozza elisa.tavernaro@icloud.com

Alessia Tonini Geometra Pergine Valsugana alessia.tonini.1973@gmail.com

Alessia Paganini Ceramista Rovereto. viadellaterra@gmail.com

Zarba Monica Pergine Valsugana libera professionista. minicazarba@gmail.com

Giuliana Comper Geometra Trambileno giuliana.comper@gmail.com

Giuliana Pozzer Impiegata amministrativa Rovereto (TN) giuliana.pozzer@gmail.com

Filippo Bugoloni, Impiegato, Comano Terme filippo.bugoloni@yahoo.it

Marcela Turcanu, Cameriera, Comano Terme filippo.bugoloni@yahoo.it

Karin Bachmann Naturopata Montagna karin.bachmann@naturopatiitaliani.info

Veronica Furlotti Fraz. Dasindo 37 38077 Comano Terme (Trento) very.furlo@gmail.com

Bruno Fedrizzi Pensionato Levico Terme fedrobro@gmail.com

Barbara Turrini Dipendente di Coop Altogarda Arco barbara.turrini.1971@gmail.com

Failo Andreina Pensionata 38123 Trento, strada del dos de le giare 8 andreina.failo@virgilo.it

Elisabetta Tenaglia Impiegata Trento elisabetta.tenaglia@hotmail.it

Gasperi Gabriella artigiana Tione di Trento in via Piave 12/a gasperigabriella@live.it

Antonio Iori Arco Via S.Martino n.4 Antonio.iori66@gmail.com

Diego Cappello Ingegnere libero professionista Borgo Valsugana diego@termoing.it

loris leviti lorisleviti74@gmail.com

Michela Andreatta Insegnante in pensione Zambana michelandreatta51@gmail.com

Leonardofacco editore leonardofaccoeditore@gmail.com

Andrea Nardin Sott.le Esercito Italiano Pergine Valsugana andreanardin1964@libero.it

Francesca Tomasi Assistente alla poltrona Ravina Trento fran_tomm@yahoo.it

Camilla Rigamonti Pensionata Viale Rovereto 37 38122 Trento rigamonticamilla@gmail.com

Paola Tabarelli de Fatis, assistente amministrativo, residente a Trento. paolatabarellidefatis@gmail.com

Lorenzo Fedrizzi, operaio forestale, Predaia l.fedrizzi84@gmail.com

PATRIZIA TERRAGNOLO LAVORATRICE AUTONOMA BEDOLLO, TN terragnolo.pat@gmail.com

Luisa Scartezzini Luisa16071966@gmail.com

Sabrina Bastiani, insegnante scuola dell’infanzia, Ospedaletto, bastianisabrina@gmail.com

Sergio Baldi, geometra, Ospedaletto, baldi.ser@gmail.com

Angelica Polegato Bibliotecaria Residente a Rovereto Angelicapolegato@gmail.com

Fauri Sonia impiegata San Michele all Adige danziamoasd@gmail.com

Brugnara Bruna cuoca San Michele all Adige danziamoasd@gmail.com

Monica Goss, educatrice professionale Levico Terme monicagoss@alice.it

Marco Polacco, operaio Levico Terme polaccomarco1966@gmail.com

WOLF GIORGIA Impiegata Castel Ivano giorgia84.wolf@gmail.com

Germana Casanova impiegata Riva del Garda germanacasanova@gmail.com

anita f anifi023@gmail.com

Granello Dino Castel Ivano – odontoiatria info@dinogranello.it

Fiammetta Cardinali Pensionata Trevignano romano fiamcardi@gmail.com

Valentina Moavero, impiegata, Trento, valentina.moavero@gmail.com

Benedetti Floria Assistente Domiciliare a Rovereto Via Monte Baldo n.9 38063 AVIO (TN) florisben@hotmail.it

Aldrighetti Lodovica PENSIONATA lodovica1954@gmail.com

Paola Dallapé Cavedine paola.dallape@gmail.com

Eleonora Fariello, studentessa, Arco (TN), elly.fariello@gmail.com

Giovanna Recusani Educatrice via cima tosa n 31 Madonna di Campiglio 38086 giovannarecusani@icloud.com

Antolini Cristina artigiana Tione di Trento TN cristina.antolini@outlook.it

CHIARA AGOSTINI insegnante scuola infanzia Comune Vallelaghi chiarago@akfree.it

Tonazzolli Monica Cesilia professione OSS Pergine Valsugana tonazzolli@hotmail.com

LOREDANA FRISINGHELLI PENSIONATA ROVERETO frilori@gmail.com

Maria Teresa Roncoli pensionata (ex insegnante) Trento mariateresa.roncoli@gmail.com

Alessia Dematte alessiadematte1977@gmail.com

Marika Bertolini Cameriera Arco marika.bertolini81@gmail.com

Ilaria Lunelli Studentessa Civezzano ilaria.lunelli@gmail.com

Azzolini Maria Grazia Comano terme (TN) azzolinimg@gmail.com

Giusi Tiboni giusi.tiboni@gmail.com

Paola Lotti Impiegata Trento lttpaola@gmail.com

Maria Pia Wolf casalinga Trento mpwo1951@gmail.com

armando ferrari Trento armandoferra50@gmail.com

Rosanna Andriollo pensionata Isera andriollorosanna@gmail.com

Carlo Toss pensionato Isera carlojet51@gmail.com

Matassoni Stefano Osteopata Fisioterapista Villa Lagarina stefanomatassoni@gmail.com

CAVADA TANIA segretaria Amministrativa Castello Molina di Fiemme taniacavada6@gmail.com

Rossano Eccher artigiano reccher@yahoo.it

LUCREZIA DELLAI dellailucrezia@gmail.com

Aurelio Furlotti, pensionato Fraz. Dasindo 37, 38077 Comano Terme (Trento) aureliofurlotti@gmail.com

Rosalba Iori Bleggio Superiore rosalba1924@hotmail.it

Lucia Comandella Insegnante Via Rossini 9 Rovereto lucia.comandella@tiscali.it

Hannelore Groetsch Trento pensionata hannelore.groe@gmail.com

Giulio cappelletti avvocato Trento giuliocappelletti@hotmail.com

Lucia Franchini Via Sorano 42 38086 Pinzolo luciafranchini08@gmail.com

EVA PAOLI insegnante di scuola primaria eva.paoli@scuole.provincia.tn.it

Valentina Ballatore maestra di sci Spiazzo (Val Rendena ) balla3vale@gmail.com

ANNA CAMPESTRIN IMPIEGATA BORGO VALSUGANA anna.campestrin@gmail.com

Lucilla Iori Collaboratrice azienda agricola San Lorenzo Dorsino (TN) iori.lucilla@gmail.com

Alessandra Carneri Odontoiatra Borgo Valsugana alessandracarneri@gmail.com

Simona Sorrentino impiegata Trento simonasorrentino@email.it

Annalisa Ferrari veliaborserini@gmail.com

Rosa Marta, casalinga Ledro rusticomarta@gmail.com

Capozzi Mara psicoterapeuta Levico mara@capozzistudio.it

Sofia Martini, barista Cavalese (TN) sofimartini21@gmail.com

Sara Zanghellini sara.zanghellini@gmail.com

Patrizia Antoniolli casalinga patriziaantoniolli@gmail.com

WALTER MARGOLA GUIDA ALPINA MALÈ walter.margola@gmail.com

Cinzia Amistadi Pensionata Sella Giudicarie cinziaamistadi@gmail.com

Zeni Marco Pensionato San Michele all’Adige (Trento) Via Biasi nr. 11 zeni.marco@libero.it

Michelon Teresa Casalinga S. Michele all’Adige (Trento) Via Biasi nr. 11 zeni.marco@libero.it

Elisabetta Zanon commerciante Pinzolo chaletferrari@libero.it

Ferruccio Vidi maestro di sci Pinzolo ferrucciovidi@virgilio.it

Michele Torrisi Impiegato Trento tormik@alice.it

Tarcisio Beltrami rundula@icloud.com

Nicoletta Marmo, insegnante in pensione Trento nmarmo066@gmail.com

Cristina Berti Casalinga e mamma Cis Val di Non cristinaberti1972@gmail.com

Maria Grazia Franchini Impiegata Via San Vigilio 44 38088 Spiazzo (TN) januariaf@gmail.com

Enzo Frizzera Via 4 novembre 13 Terre d’Adige (Tn) enzofrizzera@gmail.com

Vincenzo Moavero pensionato Trento vincenzomoavero42@gmail.com

Benedetti Maddalena Rovereto pensionata mad.bene@yahoo.it

gigliola gavazzoli Trento gigliolagavazzoli@gmail.com

Jahray Abdu Ahmed studentessa universitaria San Michele all’Adige jahray.94@hotmail.it

Antonella Perini collaboratrice scolastica Vallelaghi – sotellina2011@gmail.com

Barbara Balduzzi Infermiera Trento barbarabalduzzi@gmail.com

PATRIZIA CAVIOLA OPERATORE D’APPOGGIO 38030 CASTELLO-MOLINA DI FIEMME patrizia.caviola@alice.it

Duccio Canestrini antropologo e giornalista Rovereto duccio@ducciocanestrini.it

Arervo Mauro Estetista massaggiatore Comune di Cavedine 0465mao64@gmail.com

Trapasso Gianluca Autoriparatore Viale Caproni 58 – Rovereto TN Residenza: Isera officina@vianinigpl.it

Alice Furlotti, studentessa universitaria Comano Terme alice.furlotti@gmail.com

Maddalena Trentin Insegnante scuola primaria Pergine Valsugana mena90.tin@gmail.com

Gianna Adami Bibliotecaria Trento gianna.adami@gmail.com

Ivana Pasolini Pedagogista a Bologna ivanapasolini@gmail.com

Cora Savoia Professione estetista 38060 Brentonico (Trento) corasavoia@yahoo.it

Elena Brocchetti mansione di impiegata Fiavè (Tn) elenabrocchetti35@g.mail.com

Simoncelli Lorena Insegnante Scuola dell’Infanzia Trento lorena.simoncelli@libero.it

Marlene Filippi Impiegata Trento filippi.marlene@gmail.com

Malacarne Mirko Meccanico Comano Terme mirko.mal@live.it

Anita Bruzzone casalinga Altopiano della Vigolana uno.anita@gmail.com

Angela Barberi neo mamma Vallelaghi barberi.angela96@gmail.com

Sonia De Carli pensionata Trento sonia.decarli@hotmail.it

Flavia Rippa Pensionata Residente a Pieve Tesino via Trieste 7 flavia.cristi00@gmail.com

Goldie Staudacher mamma, casalinga Appiano goldiestaudacher@gmail.com

Flavia Rippa pensionata Pieve Tesino flavia.cristi00@gmail.com

Romina Carè Insegnante Residente a Darzo romina.care@scuole.provincia.tn.it

EMANUELA PICHLER GEOMETRA SAN MICHELE ALL’ADIGE emanuela.pichler@gmail.com

Anna Mariotti Impiegata presso Agenzia di viaggi Pergine Valsugana annuska73@hotmail.com

Lina Webber Studente Ton lina.webber@live.it

ERMA ANTOLINI INSEGNANTE TIONE-DI-TRENTO ermaantolini@gmail.com

Colotti Sabrina Insegnante scuola primaria Valdaone sabrina.colotti@scuole.provincia.tn

Manuela Toniolli Facilitatore della comunicazione e integrazione scolastica Rovereto TN trucioly@hotmail.com

Monica Filippi maestra Via Garibaldi, 111 Ledro monica.filippi67@gmail.com

Dorotea Libardi educatrice Levico Terme doroteal81@yahoo.it

Franco Perini operaio Levico Terme francoper77@gmail.com

Laura Targher infermiera Rovereto uctaucta@gmail.com

Bettega Beatrice Praticante Imer beatrice.bettega1995@gmail.com

Maria Fedrizzi Commessa Stenico mariafedrizzi@live.it

Laura Zampiero Pensionata ostetrica Imer via Guselini 32 38050 TN zampierolaura@gmail.com

Giovanna Dalbosco. Via Bruno Certo 7. 3407115734. carciofina18@gmail.com

gianfranco dusmet libero professionista trento gianfrancodusmet@gmail.com

MARIA GRAZIA MARGONI RONCOGNO SCUOLE INFANZIA mariagraziamargoni@gmail.com

Francesca Trimeloni OSS Tenno francescatrimeloni@yahoo.it

Susanna Sicheri Operaia Via San Nazzaro, 47/B, Riva del Garda susanna.sicheri@gmail.com

Lorenza Trentin Assistente socio educatore Imer (TN) lollytrentin@gmail.com

Salvagni Michela Impiegata Borgo Chiese salvagnimichela@tiscali.it

Antonella Faoro Funzionario PAT Primiero San Martino di Castrozza anto@primiero.net

Carmela Gallone pensionata Trento carmelagallone@libero.it

MAURO ZUGLIANI Operaio comunale PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA grandetiglio@gmail.com

Daniela Fent Tagesmutter Comune di Primiero San Martino di Castrozza fent.daniela@libero.it

Gennaro reale vigilante scolastico rovereto reale.gennaro.1965@gmail.com

Attilio Franzoi pensionato Mezzolombardo attiliofranzoi@gmail.com

Donatella Frizzera casalinga Mezzolombardo donatellafrizzera@hotmail.it

Monica Toscana casalinga Mezzocorona mtoscana@yahoo.it

Loris Rossini Pergine Valsugana (Tn) lorisrossini@gmail.com

Eliana Rossi insegnante 38052 Caldonazzo eli.elianarossi@gmail.com

Marzia Valenti perito agrario residente a Lavis marziamagia@gmail.com

Giovanna Gasperotti insegnante scuola primaria Nogaredo pao.giovi@virgilio.it

Eleonora Zurlo disoccupata Ronchi Valsugana eleonorazurlo@yahoo.it

Simona Scieghi Cavedine scieghisimona@gmail.com

Leonardelli maria Enrica insegnante, Calceranica al lago m.enricaleonardelli@libero.it

Cinzia Lucin Mamma e lavoratrice dipendente Dro tn cinzia.alice1@virgilio.it

Beatrice toniatti Ausiliaria Ledro beavis83@hotmail.it

Maria Luisa Balduzzi impiegata Civezzano marialuisabalduzzi@yahoo.it

Antonio Scalfi ragioniere Civezzano antonio.scalfi@gmail.com

Giuliana Piscitelli Via Conte Martini 42/F 38016 Mezzocorona giulianapiscitelli9@gmail.com

Alessandro Gruzza Libero professionista di Trento alegruzza@yahoo.it

Patrizia Pascotto Impiegata Rovereto patti.pascotto@gmail.com

Emma Furlan Imer ( TN) emmafurlan@hotmail.it

Tatiana Moncalieri casalinga e madre Arco (TN) tatiana.moncalieri67@gmail.com

Carassiti Roberto Operaio Arco (TN) cammello1971@gmail.com

Romina Larroca Educatrice Borgo Valsugana rominalarroca@libero.it

Salizzoni Rita Casalinga Fraz.Dasindo 3/C COMANO TERME rita.salizzoni@gmail.com

Stefan Jocher Insegnante d’inglese scuola superiores Bressan jocher@hotmail.comone

Morena Bagattini insegnante Arco morena.bagattini@gmil.com

Andrea Manno di Arco insegnante andreamanno04@gmail.com

Ronz Luana libera professionista Mori luana.ronz@virgilio.it

Ronz Bruno pensionato Terragnolo bruno.ronz@yahoo.it

Sterni Graziella casalinga Terragnolo bruno.ronz@yahoo.it

Bertagnoli Alessandro disoccupato Mori bertalex81@yahoo.it

Roberta Ianeselli Altopiano della Vigolana roberta.ianeselli@alice.it

Fiorenza Mattuzzi Impiegata Rovereto fiorenza.mattuzzi@gmail.com

Patrizia Merli coordinatrice centro per minori Residente a Fiavè patriziamerli@msn.com

Vivaldelli Patrizia Artigiana residente a Tenno patrizia.vivaldelli@gmail.com

Locatelli Francesco via Villa pastoedo 31 Tenno (TN) Casalinga marco.cappello.77@hotmail.it

Angelo Giacomozzi Impiegato Trento angelo.giacomozzi@gmail.com

Ferrari Ilaria Psicomotricista Rovereto (tn) ilaria0574@gmail.com

Luisa Goucherians Professione Docente Residente in Nogaredo luisa.goucherians@gmail.com

Serena Pizzini, Naturopata Folgaria serena.pizzini@gmail.com

Debora Benedetti educatrice Comune Vallelaghi pandeborape@gmail.com

Egidio Bertolini libero professionista Comano Terme bertoliniegidio@gmail.com

Orietta Zambotti casalinga Comano Terme oriettazambotti@alice.it

molinari daniela casalinga PANCHIÀ molinaridaniela@alice.it

Biaggioni Chiara casalinga e grafologa San Lorenzo in Banale biaggionichiara@hotmail.com

Michela Guetti Mamma San Lorenzo in Banale michelaguetti@yahoo.it

AZZOLINI ALESSANDRA COMANO TERME viky_ale@hotmail.it

Longhini Karin Addetta alle vendite Baselga di Pinè longhinikarin@gmail.com

Marianna Sighel in Agyapong Baselga di Piné Tn sighmari@hotmail.com

Luca Flori professione allevatore San Lorenzo Dorsino luca.flori1@virgilio.it

Barbara Seppi Bleggio Superiore Imprenditore agricolo Trento asbabbara@yahoo.it

VALENTINA CAPPELLETTI STUDENTESSA ALTOPIANO DELLA VIGOLANA cappellettivalentina@hotmail.it

Federica Resenterra Impiegata Comune di Trento federica.resenterra@gmail.com

Adriana Bertoldi pensionata Pergine Valsugana adrising17@yahoo.it

Monica Pichler insegnante scuola infanzia Terre d’Adige Zambana monica.pichler70@gmail.com

Roberto Dallape rdallape60@gmail.com

Genziana Traversa casalinga Trento genzianablu5@gmail.com

Daniela Goller Impiegata Pergine Valsugana gollerin81@gmail.com

Fernando Mattivi impiegato Baselga di Piné fernando@mattivi.tn.it

Fabrizio Kettmaier operaio Pergine Valsugana briziokett@alice.it

Diego Kettmaier pensionato Pergine Valsugana briziokett@alice.it

Elena Bertoldi pensionata Pergine Valsugana briziokett@alice.it

Vilma Carli insegnante primaria Pergine Valsugana vilmacarli@hotmail.com

Maddalena Tomasi Educatrice Pergine Valsugana maddalenatomasi@libero.it