Rovereto sceglie Valduga ma la giunta “civica” non esiste più

Dopo una campagna elettorale che, nonostante il Covid-19, è stata molto vivace, soprattutto nel mondo social, i roveretani hanno scelto il loro sindaco per i prossimi 5 anni, anche se la legislatura potrebbe durare molto meno, due anni e mezzo, se il rieletto Valduga, come ha ammesso, verrà scelto dal centrosinistra trentino per sfidare Fugatti per la poltrona di governatore del Trentino nell’autunno 2023.

I soliti giornali “old style” celebrano lo storico bis del dottore, dimenticandosi di fare un’analisi seria ed approfondita del voto nella seconda città del Trentino: la proposta “civica” con la quale il 43 enne “figlio d’arte” (il padre Guglielmo ha fatto politica per 50 anni nella Dc, poi Margherita, per trasformarsi, lui per primo, in “civico” per aggiudicarsi le elezioni del 2005 approfittando della fatale spaccatura tra Margherita e Ds sul nome del sindaco uscente Roberto Maffei) si era aggiudicato 5 anni e mezzo fa il ballottaggio contro l’uscente Andrea Miorandi non esiste più.

Il 38% dei voti conquistati nel maggio 2015 al primo turno dalla coalizione orgogliosamente senza simboli di partito e staccata dall’influenza (a loro dire malefica) delle segreterie dei partiti tradizionali, dopo appena 5 anni ha raccolto appena il 21% dei consensi: non sono cresciute “Rovereto libera”, “Rovereto al centro” e “Popolari con Valduga” e, soprattutto, è crollata la lista civica dello stesso Valduga, dal 18,53% a poco più del 10%.

Con questi pochi consensi l’acclamato primo cittadino non sarebbe mai andato neppure al ballottaggio ma lui, l’oncologo figlio d’arte, questo lo aveva capito da un pezzo, vista l’emorragia di consiglieri che aveva dovuto incassare negli ultimi tre anni, arrivando ad essere ormai minoranza in consiglio comunale (storica la sonora bocciatura sullo spostamento della terza Rsa all’attuale casa di soggiorno di via Vannetti).

Cosa fare, allora, per non tornare a lavorare? Allearsi con il Pd e l’intera sinistra, cosa sempre respinta dallo stesso podestà.

Oggi Valduga deve ringraziare proprio il Pd e Futura, che insieme gli hanno portato in dote quel 21% di consensi che gli hanno permesso di arrivare ad un soffio dal successo al primo turno con il 47,99% (meno il Patt fermo ad un modesto 4%).

Quello che i roveretani hanno capito (oppure lo capiranno presto) è che questa è un’altra maggioranza, con un sindaco ex civico ora baluardo del centrosinistra, che porta in consiglio comunale 10 consiglieri sui 21 di maggioranza e che avrà, giocoforza, grande impatto sulle scelte strategiche dei prossimi cinque anni.

Valduga ha ottenuto la storica rielezione? Sì, certo. Ma a che prezzo? Un elettorato diviso, confuso, che ha portato al dato dell’affluenza più basso della storia della città: 47,50%. Il primo cittadino rientrante non può dimenticare, inoltre, che 5 anni fa al ballottaggio conquistò quasi 2500 preferenze in più del primo turno (9518 contro 7021), questa volta il suo consenso è aumentato di appena 223 voti (9575 contro 9352), conseguenza sicuramente (ma non solo) della sua scelta di spostarsi decisamente a sinistra.

Poco centro e tanta sinistra in una coalizione stravolta: dalle immagini dei festeggiamenti in una Rovereto assonnata e piovigginosa resteranno nella memoria gli applausi a scena aperta, in prima fila, in strada, dei rappresentanti della sinistra, ad un comizio improvvisato per i suoi discepoli del Vate: gli stessi che 5 anni fa piangevano lacrime amare con Miorandi, ora tornati a nuova vita con il cavallo vincente. Un Valduga-bis ma a che prezzo?