Leonardo Divan, a 18 anni eletto in consiglio comunale a Rovereto: «Mi impegno a lavorare per la mia città»

Leonardo Divan, ex-presidente della consulta provinciale studentesca della Provincia autonoma di Trento e da sempre leghista di ferro, quest’anno si è candidato come consigliere comunale alle elezioni di Rovereto.

Nonostante la sua coalizione a sostegno di Andrea Zambelli abbia perso al ballottaggio, lui è stato eletto consigliere comunale nella lista della lega(13,8%) con 87 voti.

Sei stato eletto consigliere comunale della Lega a Rovereto, a soli diciott’anni sei riuscito a raggiungere questo obbiettivo, ne sei compiaciuto? Credi di aver fatto tutto da solo o chi devi ringraziare per il tuo risultato?

«Sono molto entusiasta del risultato ottenuto; devo ringraziare moltissime persone, tutti coloro che hanno creduto in me durante la campagna elettorale, nella quale ho lavorato molto, devo ringraziare anche la nostra capogruppo in Provincia Mara Dalzocchio e tutti i consiglieri che mi hanno consigliato durante la campagna. Voglio in particolare ringraziare i concittadini di Rovereto che hanno dimostrato quanto il volto giovane della città sia importante. Sono molto soddisfatto dei voti ottenuti e valuto quest’esperienza di confronto con la cittadinanza, per me completamente nuova, in maniera positiva; adesso mi impegno a lavorare per la mia città.»

Tu sei riuscito ad entrare in consiglio in opposizione, quale linea adotterai con la giunta Valduga?

«Innanzitutto bisogna partire dal modello che egli rappresenta; se il nostro candidato sindaco, Andrea Zambelli rappresentava una politica limpida, chiara e al servizio dei cittadini, il sindaco Valduga invece ha adottato un modo di fare atto a rendersi amiche le clientele e gli scopi personali, un modo di fare rivolto solo ad una piccola parte dei cittadini e non a tutti, noi invece vogliamo rivolgerci a tutti gli abitanti della città, dalle famiglie alle imprese. L’atteggiamento nei confronti della confermata amministrazione sarà responsabile ma di opposizione dura.»

Come mai il centro-destra e la Lega in particolare ha perso in maniera così netta nella tua città?

«Sono molto contento del fatto che per la prima volta il centro-destra alle comunali si sia presentato unito e che alle prime consultazioni abbia preso più del 30%. Sicuramente questo non era il risultato che ci aspettavamo, volevamo prendere molto di più! D’altro canto l’opposizione dalla sua poteva promettere di continuare alcune opere iniziate durante la prima amministrazione. Durante la campagna, da parte di Valduga, è stato anche utilizzato impropriamente il tema della Valdastico dimenticando che non è un tema di competenza comunale, chiunque conosca la costituzione dovrebbe sapere che queste grandi opere sono di competenza statale, provinciale o regionale.»

Cosa ti aspetti e cosa ne pensi del sindaco eletto?

«Valduga si è candidato per proseguire la sua amministrazione uscente che a parer mio è stata inconcludente e che non ha ascoltato la cittadinanza dimenticando di curare l’economia e tralasciando gli investimenti e gli sviluppi della città. I suoi cinque anni sono stati anni negativi in cui la città di Rovereto non è cresciuta, è rimasta ferma e non si è investito in grandi opere; da un punto di vista economico la città non ha avuto respiro. Nei prossimi cinque anni purtroppo mi aspetto un proseguo dell’amministrazione uscente.»

Quale sarà il tuo obbiettivo principale per la città?

«Io penso che attualmente la tematica più importante sia quella dell’economia legata al lavoro, bisogna dare ossigeno alle imprese e aiuto ai piccoli artigiani che a causa della pandemia sono in particolare difficoltà.»

E i giovani? Rovereto è una città abbastanza spenta dal punto di vista giovanile e di intrattenimento per i giovani, pensi di riuscire a fare qualcosa per loro anche dall’opposizione?

«Penso che già la mia presenza all’interno del consiglio, data la mia età, possa essere determinante per rappresentare anche la fascia dei giovani che sono molto estranei alla politica. Proprio su questo vorrei lavorare, ad avvicinare i giovani, i miei coetanei alla politica; cercherò di spingere il sindaco a confrontarsi con la gioventù, con le associazioni giovanili, con le scuole. Farò il possibile affinchè l’amministrazione sia più attenta alle nostre esigenze.»

E la Lega? Il tuo partito ha perso molto in tutto il Trentino, sarà necessario fare una riflessione?

«Sicuramente è necessario fare una riflessione, la riflessione già fatta dal segretario Matteo Salvini è stata quella di cambiare i vertici della Lega in molte regioni, compreso il Trentino. C è anche da ricordare che il lavoro della Lega nella nostra regione comunque è stato un lavoro immenso; Fugatti e la nuova giunta provinciale si sono trovati a dover affrontare una mole di lavoro enorme con i mezzi di comunicazione a noi avversi; di questo ne abbiamo pagato in passato e ne pagheremo in futuro.»

Chi sarà il nuovo segretario della Lega Trentina?

«Penso che per la segreteria della Lega in Trentino serva una persona carismatica, conosciuta sul territorio che possa dare alla Lega uno sviluppo come quello avuto grazie al segretario Bisesti che sicuramente ha fatto un’ottimo lavoro.»