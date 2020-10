Lavori per il collegamento tra la tangenziale di Trento e la provinciale dell’Interporto: regolamentazione del traffico di notte

Nell’ambito della realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale n. 235 “dell’Interporto”, è previsto lo spostamento su nuovi sostegni di tre tralicci dell’elettrodotto in gestione a Terna.

Su richiesta della società, per esigenze di carattere tecnico, finalizzate a salvaguardare l’incolumità pubblica, l’esecuzione dei lavori si svolgerà in orario notturno, durante il fine settimana, con regolamentazione del traffico nel corso di tre notti, tra venerdì 16 e lunedì 19 ottobre, limitando così i disagi all’utenza.

Sarà chiusa anche l’autostrada A22 tra venerdì 16 e lunedì 19 ottobre, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, in entrambe le direzioni. Le limitazioni alla circolazione saranno rese note da apposita segnaletica stradale.

Inoltre il Servizio Gestione Strade della Provincia informerà gli utenti attraverso la segnalazione sui pannelli a messaggio variabile posti in zona.

A seguire il dettaglio delle modalità di regolamentazione del traffico sulla viabilità provinciale.

Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 – SP 235: alla progressiva km 0+000 (c/o svincolo Campotrentino)

Istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli lungo la bretella di svincolo in direzione nord, con deviazione del traffico all’uscita 9 “di Canova” della SS 12 (tangenziale di Trento) e prosieguo su viabilità Comunale, via Brennero e via Alto Adige anche per inversione di marcia.

SP 235: dalla progressiva km 0+450 alla progressiva km 1+000 (c/o svincolo Campotrentino all’altezza del distributore AGIP)

Istituzione di restringimento corsia di sinistra lungo la carreggiata in direzione sud, chiusura della bretella di svincolo in direzione Padova, con deviazione del traffico verso Padova all’uscita 7 “di Campotrentino” della SS 12 per inversione di marcia

Dalle ore 00:00 alle ore 04:30 – SS 12: dalla progressiva km 381+250 alla progressiva km 382+450 (c/o svincolo Campotrentino)

Istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli per intervalli di breve durata (al massimo 5/10 minuti), in entrambe le direzioni di marcia per più volte nella sopraccitata fascia oraria, con esclusione dei mezzi di soccorso.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere a Terna Rete Italia S.p.A..