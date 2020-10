Covid: la seconda vittima è una donna di Terre d’Adige

Il Covid ieri ha fatto ieri due vittime, tutte e due residenti nella piana Rotaliana.

La prima, Luca Kaswalder, di 43 anni di Roverè della Luna (qui l’articolo). L’uomo stava ancora combattendo contro la leucemia diagnosticatagli l’anno scorso.

La seconda vittima è una donna di 50 anni età residente a Terre d’Adige. Anche il questo caso la paziente era affetta da altre patologie pregresse che avevano già minato il suo fisico. Il Covid purtroppo non le ha dato scampo.

Nella giornata di ieri si sono registrati 28 nuovi contagiati, a cui si aggiungono altri 10 positivi individuati attraverso il test rapido.

Cinque persone positive hanno un’età compresa compresa fra 6 e 15 anni e altre cinque persone un’età oltre i settant’anni.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 26, e sono suddivisi fra gli ospedali di Trento e Rovereto. Non c’è nessun contagiato in rianimazione, ma cinque di loro hanno bisogno di terapie ad alta intensità di cure. Le persone attualmente positive all’interno della regione sono 702.

Dal punto di vista delle scuole il totale delle classi in quarantena è di 46. Tre nuovi classi sono state poste in isolamento, mentre una ha terminato il periodo di quarantena.

Ricordiamo che da lunedì 12 ottobre il drive thorugh tamponi di Trento si è spostato dalla attuale sede di via Briamasco 2 al parcheggio del PalaTrento in via Fersina – località Ghiaie a Trento Sud.

Il tendone è stato allestito nella stessa area che ospita il drive through vaccinazioni antinfluenzali ma sul lato opposto del parcheggio.

L’accesso al drive through è su appuntamento. Le persone che necessitano di un tampone per accertare la positività al virus Sars-Cov-2 o per certificare la fine dell’isolamento saranno contattate dalla Centrale covid Apss per fissare l’appuntamento.

Il test viene effettuato restando seduti in macchina. È importante che le persone si presentino puntuali all’ora fissata, portando con sé la tessera sanitaria e indossando la mascherina che andrà abbassata al momento dell’esame per scoprire solo in naso.