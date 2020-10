Coronavirus: 2 decessi e 44 positivi nelle ultime 24 ore in Trentino

La fotografia del contagio da Sars-Cov-2 in Trentino scattata alle 6 di stamani dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari mostra sfortunatamente altri 2 decessi, ma l’evoluzione delle ultime ore porta ad aumentare il numero dei lutti che stanno contrassegnando l’andamento del focolaio che si è sviluppato nella residenza per anziani dell’altopiano di Pinè

È importante anche il numero delle nuove infezioni riscontrate in tutto il Trentino nelle ultime ore. Sono 29 infatti i soggetti risultati positivi al tampone molecolare: accanto a questi si registrano altri 15 casi positivi al test per l’antigene.

Tra i nuovi casi figurano anche 4 minorenni (età compresa tra i 6 ed i 15 anni) e 6 over 70. Cresce anche il numero dei ricoverati: i pazienti sono diventati infatti 30, nessuno dei quali in terapia intensiva. Restano 46 le classi in isolamento.

Molto alto infine il numero di tamponi analizzati ieri: 1.280 quelli gestiti nel laboratorio di Microbiologia del Santa Chiara e 1.287 a San Michele per un totale di 2.781. A questi si aggiungono 214 test rapidi, sempre effettuati nella giornata di ieri.

In Italia si registra il numero di casi più alto di sempre: 7.332, mentre sono 43 i morti. Impennata ricoveri in regime ordinario (394 in più), frenano per fortuna le terapie intensive.

Oggi si registra anche il record di tamponi (+40 mila rispetto a ieri). In Lombardia sono 1.884 i casi, 818 in Campania e 657 in Veneto. Altri 543 nel Lazio, 339 in Emilia Romagna, 575 in Toscana e 315 in Puglia

