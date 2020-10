Carte formative individuali: aperte le domande

Sono aperte le domande per le Carte formative individuali, ovvero percorsi formativi rivolti agli operatori sociali, del Terzo settore o a coloro che volessero approfittare di questa opportunità per migliorare le proprie competenze in ambito sociale.

L’iniziativa si inserisce nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 – 2020 ed è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli; le risorse complessive sono pari a 360.000 euro, di cui il 50% vede un finanziamento del Fondo sociale europeo, il 35% da parte dello Stato e il 15% dalla Provincia autonoma di Trento.

Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità on line sul sito www.fse.provincia.tn.it, la prima scadenza è giovedì 29 ottobre 2020. L’importo del finanziamento per ciascun progetto formativo copre i due terzi dei soli costi di iscrizione, fino a un massimo di 1.000 euro.

Carte formative individuali – Queste Carte sono dirette ad incentivare la domanda di formazione espressa in maniera autonoma dal singolo cittadino e rappresentano uno strumento per sostenere la partecipazione a corsi di specializzazione e/o corsi professionalizzanti nell’ambito delle professioni sociali. Le carte possono finanziare i percorsi con una durata minima di 200 ore, organizzati da istituzioni universitarie e/o da istituti in possesso di accreditamento nella regione/Stato di appartenenza e devono essere volti a ottenere un titolo, certificazione o qualifica di livello superiore a quello già posseduto dal richiedente. Il finanziamento verrà erogato solo in caso di conseguimento del titolo, certificazione o qualifica indicato nel progetto formativo individuale.

Domande – Le domande – aperte dal 6 ottobre – verranno valutate con cadenza bimestrale. Dovranno pervenire entro l’ultimo giovedì di ogni bimestre (gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre e novembre-dicembre).

La prima scadenza è prevista per giovedì 29 ottobre 2020, l’ultima scadenza giovedì 28 ottobre 2021. Le domande dovranno essere inoltrate al Servizio provinciale Politiche Sociali di via Gilli esclusivamente attraverso la procedura on line disponibile sul sito www.fse.provincia.tn.it

