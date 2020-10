A Mezzolombardo riprendono “Gli incontri del giovedì”

È di questi giorni la notizia che il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1321-2021) ha concesso il patrocinio all’Associazione Castelli del Trentino per l’iniziativa della stagione culturale 2020-21, dal titolo “Omaggio a Dante in Trentino”.

Si tratta dell’unica istituzione culturale provinciale (e una delle sole due regionali) a poter fregiarsi di questo autorevole riconoscimento, che ha ovviamente suscitato grande soddisfazione nello staff dell’associazione.

È certo il miglior biglietto da visita, dunque, per la prima serata di questo nuovo ciclo di interventi culturali, in programma da ottobre 2020 ad aprile 2021 ogni terzo giovedì del mese.

Pubblicità Pubblicità

Il primo appuntamento, che si terrà domani sera, giovedì 15 ottobre alle 20.30, in Sala Civica a Mezzolombardo, vedrà protagonista Roberto Pancheri, noto funzionario della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento, che ragionerà sulle opere dedicate a Dante realizzate da diversi autori trentini: da Malfatti a Zuech, da Campestrini a Bonazza.

Si tratta di sculture, incisioni, dipinti a olio spesso un po’ trascurati a fronte dell’enorme impatto della statua di Cesare Zocchi, ma di elevato valore storico e artistico.

Il connubio che si esprime in tutte queste opere fra arte figurativa e letteraria, sarà il filo conduttore della conversazione, ma sarà anche l’occasione per riscoprire alcuni importanti autori trentini a volte in penombra.

Pubblicità Pubblicità



Il relatore Roberto Pancheri è uno storico dell’arte, si è laureato con lode in Lettere all’Università di Padova e ha poi conseguito, presso lo stesso ateneo, la specializzazione in Storia dell’arte e il dottorato di ricerca in Storia e critica dei beni artistici e musicali.

Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l’insegnamento della Storia dell’arte come professore di seconda fascia ed è stato docente a contratto all’Università di Trento nell’anno accademico 2013/2014.

Nel 2016 ha vinto la selezione pubblica per la carica di direttore dei Musei della Città di Bassano del Grappa, ma ha rinunciato all’incarico per assumere il ruolo di funzionario a indirizzo storico-culturale della Provincia autonoma di Trento.

Dal 2016 lavora come funzionario alla Soprintendenza per i beni culturali di Trento e si occupa prevalentemente di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico del Trentino.

È socio dell’Accademia degli Agiati di Rovereto e della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. È membro del comitato di redazione della rivista “AFAT – Arte in Friuli Arte a Trieste” e collaboratore scientifico della rivista “Studi Trentini. Arte”. Collabora con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano di cui è socio dal 2011.

Scrive sui quotidiani “Corriere del Trentino” e “Corriere dell’Alto Adige” e dal 2019 tiene una rubrica d’arte sulla rivista “Trentino Mese”.

Tra le sue pubblicazioni scientifiche si segnalano le monografie “Giovanni Battista Lampi alla corte di Caterina II di Russia” (2011) e “Il concilio di Trento: storia di un’immagine” (2012), ma sono innumerevoli le curatele e gli articoli di storia dell’arte apparsi su riviste e quotidiani.

Peraltro nel 2010 ha vinto il primo premio per la narrativa al concorso letterario “Mario Soldati” di Torino con un romanzo storico: “La Venere di Hayez”.

L’incontro è valido quale aggiornamento IPRASE per l’aggiornamento dei docenti della scuola trentina.

L’ingresso è libero ma i posti a sede sono limitati e la partecipazione è condizionata al rigoroso rispetto del protocollo sicurezza antiCovid.