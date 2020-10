Workshop europeo Egtc: presentata l’esperienza dell’Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino

Presentata oggi nel corso di un workshop dedicato agli Egtc- Gruppi europei di cooperazione territoriale, nell’ambito della 18esima settimana europea delle regioni e delle città, l’esperienza dell’Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino.

A collegarsi in webstreaming sono stati il governatore del Trentino Maurizio Fugatti e quello altoatesino Arno Kompatscher. Nel corso del workshop è stato presentato in particolare il progetto “Fit for Cooperation“, che si articola in una serie di iniziative volte a promuovere una maggiore collaborazione interregionale e transfrontaliera e a trovare soluzioni comuni per le problematiche amministrative e giuridiche che sorgono di volta in volta.

Oltre al Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino ha partecipato alla sessione il Gect Euregio Senza Confini, che comprende le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia.

Pubblicità Pubblicità

“Abbiamo una storia comune e valori comuni – ha detto Fugatti – e su questa base abbiamo potuto avviare una cooperazione molto importante, come abbiamo constatato anche dopo l’esplodere della pandemia di Coronavirus.

Ci siamo scambiati informazioni, dati, buone prassi, ed abbiamo agito come un soggetto comune quando l’Austria ha deciso di chiudere le frontiere, per far sì di tornare a ripristinare al più presto il libero transito fra i nostri territori.

Proprio in circostanze come questa, pur nella loro tragicità, si può vedere come l’unione delle forze, scavalcando i confini, possa consentirci di superare più facilmente le difficoltà“.

Pubblicità Pubblicità