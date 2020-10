Verranno ampliate le Medie Fogazzaro di Mattarello

A Mattarello nel comparto scolastico costituito dalle Medie “A. Fogazzaro” e dalla scuola d’infanzia “Il Castello” negli anni recenti si era palesata una carenza di spazi che ha portato alla definizione di studi progettuali che definissero l’ampliamento sia dell’una che dell’altra scuola.

L’ampliamento della scuola d’infanzia è stato portato a termine nel 2015, realizzando le strutture portanti in previsione dell’ampliamento della scuola media.

Il nuovo progetto mira anche a sanare alcune criticità come il fatto che una parte delle attuali aule non ha dimensione sufficiente ad ospitare 25 scolari; non esistono nella scuola spazi per le attività collettive; gli spazi adibiti ad uffici hanno una superficie inferiore allo standard del 35%.

Nella soluzione progettuale si prevede di realizzare un volume articolato in tre livelli, dei quali il primo seminterrato e gli altri due fuori terra.

Nel livello seminterrato invece verranno collocate l’aula magna ed il laboratorio di musica. L’aula magna avrà un’ampiezza di 325 mq ed una capienza di 206 posti a sedere.

Risulterà accessibile sia dalla stradina pedonale che serve la piscina ed il parco, che attraverso i percorsi interni alla scuola, permettendone così sia un utilizzo per le attività didattiche che per attività extrascolastiche da parte della comunità. L’aula magna sarà dotata di un palco fisso alto 50cm, di una platea con sedie mobili e di una tribuna del tipo telescopico, cioè retraibile, per consentire di utilizzare gli spazi in maniera flessibile e di poter utilizzare la sala per molteplici tipologie di attività.

Nella parte di volume fuori terra troveranno collocazione 8 delle nuove 9 aule. L’allargamento della scuola nel nuovo volume permetterà poi di risagomare alcune vecchie aule e di aumentare la superficie destinata agli uffici dell’istituto comprensivo, presenti all’interno del plesso scolastico.

Le aule risponderanno ai più alti standard di comfort termoigrometrico, acustico ed illuminotecnico disponibili sul panorama tecnologico attuale. Saranno infatti riscaldate con impianto di riscaldamento a pavimento, ventilate e raffrescate meccanicamente, dotate di un sistema di illuminazione domotico ed infine definite da superfici trattate con materiali progettati per garantire il massimo comfort acustico possibile in termini di riverbero e chiarezza del parlato in aula.

Ampio rilievo è stato dato alla progettazione degli spazi esterni, al fine di valorizzarli e di permetterne un loro pieno utilizzo.

La fase di gara ed affidamento dei lavori è prevista per quest’anno. L’inizio dei lavori – il cui costo sarà di 5.740.578 euro – è previsto per l’estate del 2021 per completare l’opera nella primavera del 2023.

La procedura di affidamento dei lavori sarà una procedura negoziata il cui criterio di aggiudicazione sarà mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto sarà stipulato a corpo.