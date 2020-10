Sorriso perfetto: arrivano le soluzioni moderne per migliorare l’estetica dei denti

Sfoggiare un sorriso perfetto, che sia privo di imperfezioni è il sogno di tutti ma sono in molti coloro che hanno paura del dentista ed evitano di sottoporsi ad interventi di estetica per questo motivo.

Quello che però in tanti non sanno è che al giorno d’oggi esistono soluzioni che consentono di migliorare l’aspetto dei denti in modo significativo e che non risultano particolarmente dolorose.

In alcuni casi addirittura non si avverte alcun male ed i risultati sono sbalorditivi.

Naturalmente però bisogna rivolgersi a dei professionisti che adottino le tecniche più moderne nel campo dell’estetica dentale. Presso lo Studio dentistico Barcelli a Rovereto è possibile trovare specialisti competenti ed aggiornati in questo settore, in grado di mettere in campo strategie mirate al fine di ottenere un risultato impeccabile, sotto tutti i punti di vista.

Vediamo dunque quali sono le soluzioni moderne e all’avanguardia per migliorare l’estetica dei denti e risolvere tutte le problematiche senza compromettere il sorriso.

Otturazioni bianche e corone in ceramica – L’otturazione è necessaria qualora il paziente presentasse una carie, perché questa è una patologia che deve essere curata altrimenti provoca dolore e per chiudere la cavità è necessario inserirvi un materiale che sia resistente. Molti dentisti utilizzano ancora le classiche otturazioni in piombo, che per quanto solide e robuste sono davvero antiestetiche perché hanno un colore argentato.

Oggi però esistono soluzioni decisamente migliori, che i dentisti più aggiornati adottano proprio per garantire al paziente un sorriso migliore. Si tratta delle otturazioni bianche, altrettanto resistenti ma decisamente meno evidenti rispetto a quelle in piombo.

Nel caso fosse necessaria una ricostruzione del dente invece è possibile ricorrere alle corone in ceramica, prive di sottostrutture in metallo e quindi altrettanto gradevoli nell’aspetto perché bianche, dello stesso colore degli altri denti.

Sbiancamento dentale professionale – Se il sorriso è compromesso da denti ingialliti, è possibile ricorrere allo sbiancamento professionale. In campo dentistico oggi si utilizza il perossido di idrogeno e di carbammide: preparazioni chimiche che sono in grado di rendere la dentatura più bianca eliminando eventuali macchie superficiali. Non tutti i pazienti possono sottoporsi a questo trattamento, perché presenta alcune controindicazioni, ma esiste un’alternativa altrettanto valida che è quella delle faccette in ceramica.

Faccette in ceramica – Le faccette in ceramica sono oggi molto utilizzate e rappresentano l’ultima frontiera nel campo dell’estetica dentale. Si tratta di lamine molto sottili, che vengono cementate sulla superficie di ogni singolo dente e che consentono di migliorarne l’aspetto, non solo per quanto riguarda il colore. Le faccette possono infatti essere utilizzate per correggere denti particolarmente rovinati e nascondere diversi difetti in modo semplice ed indolore.

Apparecchio invisibile – Se il sorriso è compromesso dalla presenza di denti storti e disallineati, esiste una soluzione innovativa che in molti casi consente di correggere questo difetto senza ricorrere ai classici apparecchi ortodontici che sono davvero brutti da vedere. Oggi infatti i migliori dentisti propongono quando possibile l’apparecchio invisibile, che oltre ad essere trasparente e dunque più gradevole alla vista offre numerosi vantaggi. Si può infatti togliere, in modo da pulire i denti senza problemi e non provoca alcun dolore.