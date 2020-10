Si apre il festival dei castelli del Trentino: Mercoledì 14 ottobre l’ArciTrio al Castello del Buonconsiglio

Si apre con l’ArciTrio la rassegna di spettacoli che coinvolge cinque Castelli della nostra provincia.

Cinque preziosi scrigni pronti ad aprirsi al pubblico per accogliere generi diversi di musica e teatro. Il primo appuntamento al Castello del Buonconsiglio.

Attesa e curiosità per il Festival dei Castelli trentini che prende il via questa settimana. Organizzato da Litterini Servizi Multimediali, in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il festival propone un calendario vario e particolare.

Ed è sicuramente tutta da scoprire la prima proposta, incentrata sulla musica antica. Sarà l’ArciTrio ad aprire ufficialmente il Festival, e non poteva che essere il Castello del Buonconsiglio, con la sua maestosità tipica della fortezza e l’eleganza della residenza dei Principi Vescovi, ad ospitare un concerto raffinato e ricercato come quello proposto dal trio di liuti.

La Sala Grande del Buonconsiglio accoglierà Pietro Prosser, Alessandro Baldessarini e Eddy Serafini con il loro “Tres unum sunt”: Concerto per tre liuti.

Questo concerto trae l’idea da una pagina del Vespro della Beata Vergine di Monteverdi (1610): tre voci, ognuna con la propria identità, convergono all’unisono proprio sulle parole Tres unum sunt. Così metaforicamente i tre liuti dell’ArciTrio sono alla ricerca in questo programma dell’unità, dell’omogeneità, della completezza: quell’unicum che si può percepire quando liuti diversi si “complementano” offrendo tutta la gamma sonora e la bellezza di questi particolari strumenti.

Il programma proposto spazia nel repertorio rinascimentale e barocco con trascrizioni di brani vocali e brani strumentali, originali o adattati per trio di liuti. Dal ‘500 del Divino Francesco da Milano (1497-1543) e Vincenzo Galilei (1520 –1591) (padre di Galileo), autori emblematici che hanno fatto del liuto il centro della loro studio e produzione musicale italiana, si passa al reggiano Pietro Paolo Meli (1579 – 1623) e al fiammingo Emmanuel Adriaenssen 1554 – 1604) per poi arrivare al pieno barocco napoletano di Andrea Falconiero (1585-1656).

L’irrinunciabile ricerca delle fonti, la loro trascrizione, l’adattamento di brani non originali al caleidoscopio sonoro del trio di liuti, costituiscono una stimolante sfida per i tre musicisti, che per questo utilizzano liuti rinascimentali di diversa taglia, arciliuti e tiorbe, in svariate combinazioni.

Grazie alla sua particolarità sonora, ArciTrio da tempo si propone come band per l’accompagnamento in e con diverse formazioni (tra le altre: Cappella Rupertina, BonportiAntiquaEnsemble, Ensemble degli Affetti), ed è per questo invitato da vari festival e stagioni: Rovigo Musica Antica, Trento Musicantica, Stagione della Filarmonica di Rovereto, Concerto di Natale in Duomo (Trento 2017).

L’ingresso è gratuito. L’organizzazione ricorda che per rispetto di norme e protocolli per il contenimento del contagio da Covid è obbligatoria la prenotazione e sono state definite alcune indicazioni utili. Per prenotare il tuo ingresso ON LINE il sito di riferimento è www.buonconsiglio.it, oppure telefonicamente chiamando il numero 0461 492811, dal lunedì al venerdì, 9.00 – 13.00 e 14.00 -16.00.

Maggiori informazioni sul sito www.festivaldeicastellitrentini.it , chiamando dalle 9 alle 16 ogni giorno il numero +39 380 5899745 o scrivendo all’indirizzo e-mail info@festivaldeicastellitrentini.it