Prima scritta sui muri contro il nuovo sindaco Franco Ianeselli

Nella gestione della movida Ianeselli ha avuto il coraggio di intervenire in modo drastico cosa che Andreatta non si era mai sentito di fare.

Se la stessa azione l’avesse fatta un sindaco di centro destra ci sarebbe stata la sollevazione della sinistra radicale e magari anche dei sindacati a difesa dei lavoratori degli esercizi della zona rossa: le forze dell’ordine intervenute venerdì sera avrebbero trovato una situazione da scontro di piazza e non l’assoluta tranquillità.

Ianeselli a sinistra (estrema) ha un bonus da giocarsi che gli permette di intervenire anche nell’area rossa cioè in Vicolo Santa Maria Maddalena e piazzetta del Conservatorio.

Allora una scritta come quella comparsa ieri a Trento e che riproduciamo nella foto, finisce anche per essere ironica. Ianeselli è accostato a Franco Bruno il candidato più alternativo in assoluto delle ultime elezioni che aveva come obiettivo primario la lotta alla droga.

Abbinamento azzardato, ma simpatico se al termine della frase al posto del punto, non ci fosse una svastica.

Il primo passo verso scritte decisamente più pesanti per un percorso che abbiamo già visto in altre occasioni.

Dipende in che modo deciderà di muoversi Ianeselli. Se proseguirà sulla linea dell’intransigenza in questa fase supportato anche dalla pandemia, si arriverà allo scontro. Ianeselli dice che vuole vedere i primi cantieri all’ex Italcementi, ma quel via innescherebbe una reazione a catena che metterebbe a rischio la sede del centro sociale Bruno: sarebbe un altro motivo di scontro.

Una cosa è certa. Ianeselli è di scuola marxista ed in certi ambiti, i compagni hanno un’ elevata intolleranza per il disordine, per il mancato rispetto dei beni comuni e di chi, a sinistra, non è allineato alle correnti di pensiero che vanno per la maggiore.

Tutto comincia da una prima scritta, aspettiamo le prossime.