Orsi, Franco Panizza attacca il ministro dell’ambiente Costa: «Comportamento irrispettoso, non accettiamo più di essere presi in giro»

Non le manda a dire l’ex senatore Franco Panizza dopo poche ore dalla diffusione del video che ritrae l’orso che corre per il paese di Campodenno vero le 23.00 di domenica sera. (qui il video)

L’attacco è nei confronti del ministro del movimento cinque stelle Costa che ormai sono mesi che ha promesso di trovare una nuova casa fuori regione agli orsi problematici del Trentino. Ma per ora le promesse sono rimaste tali visto che tutte le regioni a cui si è rivolto hanno risposto picche.

La sua ultima esternazione, sembrata ai più fuori luogo e solo strumentale, è stata un annuncio fatto durante l’incontro con gli esponenti dell’Oipa.

Questo l’appello del Ministro durante l’incontro: «Presidente, la prego, lei può: liberi gli orsi detenuti al Casteller. Con i profili di tutela e sicurezza sia degli allevatori e cittadini, possono essere monitorati tramite radiocollare e anche dal corpo forestale provinciale, in modo tale da non rappresentare un rischio e pericolo come è stato affermato, non da me. Si può fare. Evitiamo le sedi giurisdizionali e penali, facciamo prevalere il buon senso. La prego di questo. Mi affido anche all’Oipa affinché facciate, con garbo istituzionale, ma con la vostra passione e determinazione, tutto ciò che è possibile, ragionevole e istituzionale per portare avanti questa battaglia di civiltà».

Panizza nel suo intervento sulla sua pagina social parla apertamente di «Presa in giro» e sottolinea come il problema sia serio e di difficile soluzione da parte di chi se ne sta tranquillamente in città guardando l’orso in televisione.

L’INTERVENTO DI FRANCO PANIZZA – «Ieri sera alle 23,30 un amico che veniva da me in macchina ha incontrato un orso sulla strada principale di Campodenno. Ovviamente a quell’ora non c’era nessuno in strada ma proviamo ad immaginare cosa sarebbe potuto succedere se per caso di lì passava qualche bambino. Purtroppo stiamo facendo di tutto per far capire al Governo di Roma che il problema è veramente serio ma l’unica risposta che otteniamo è il comportamento irrispettoso ed inaccettabile di un ministro che si mette la maglietta “Io sto con Papillon” e che pensa che gli orsi hanno il diritto di fare gli orsi e che invece la nostra gente non abbia il diritto di vivere tranquilla. Così non si può più andare avanti e non possiamo più accettare di essere presi in giro e che siano altri che stanno comodamente in città e guardano l’orso in televisione a decidere come garantire la nostra sicurezza»

