Campodenno: l’orso ripreso mentre va a spasso per il paese

L’orso è stato ripreso da un avvocato trentino che con un amico stava rientrando a casa verso le 23.00 di domenica. Non è la prima volta che si aggira nella la zona, era stato avvistato solo alcuni giorni fa nei paraggi della frazione di Lover.

Il plantigrado per nulla spaventato stava facendo la sua passeggiata notturna per le vie del paese di Campodenno per fortuna deserte in quel momento. Con la sua macchina lo ha individuato nei pressi di Piazza della Madonnina, poi l’orso si è incamminato lungo via San Pancrazio e via del Giaz, per poi dileguarsi per i prati.

L’avvocato ha avvisato la forestale facendo molta attenzione a non spaventare l’orso. L’orso di solito non si avvicina alle abitazioni ma in questa occasione, trovando le vie deserte, ha deciso di andare oltre e farsi quattro passi per il paese arrivando fino al bar in centro.

