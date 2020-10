Sbarchi senza fine a Lampedusa. Il governo stanzia 88 milioni di euro per l’accoglienza

Dopo l’arrivo di undici barchini con un totale di 219 tunisini a bordo approdati a Lampedusa la notte scorsa, ancora uno sbarco, il quindicesimo dalla mezzanotte di ieri.

A bordo dell’imbarcazione, 19 tunisini. Salgono così a complessivi 728 i migranti sbarcati sull’isola nell’arco di circa 30 ore. Anche i nuovi arrivati verranno portati all’hotspot dove verranno sottoposti a tampone anti-Covid.

Ieri si sono registrati 15 sbarchi con complessivi 433 migranti -, avvistamenti, abbordaggi e sbarchi sono poi proseguiti per tutta la notte. A bloccare i natanti – che avevano a bordo da un minimo di 11 ad un massimo di 81 persone – sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

I Carabinieri hanno invece intercettato e fermato i migranti di due sbarchi con 11 e 13 persone avvenuti direttamente al molo commerciale . Fra i nuovi arrivati, complessivamente, ci sono anche 6 donne e 4 minori.

Sbarchi a ripetizione sulle coste del sud Sardegna. Da ieri sera a questa mattina non si sono mai fermati gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna.Difficile al momento anche stabilire quale sia il numero esatto degli stranieri arrivati nelle ultime ore. Undici migranti sono sbarcati nel corso della notte sulla spiaggia di Is Prunis a Sant’Antioco.

Altri cinque algerini su indicazione della Guardia di finanza sono stati rintracciati dai Carabinieri all’interno del poligono di Teulada. Altri quattro stranieri, poco dopo le 23, sono arrivati autonomamente al porticciolo di Cala Verde nel territorio di Pula.

Questa mattina altri 11 algerini sono stati intercettati dalla Guardia di finanza sulla spiaggia di Campionna a Teulada, mentre un altro barchino è stato avvistato sempre dalle motovedette delle Fiamme gialle a 16 miglia da Sant’Antioco. È plausibile dire che solo nelle ultime 30 ore in Italia sono sbarcati clandestinamente oltre 1.000 persone.

Il governo intanto depennati i decreti Sicurezza in fretta e furia auspica che l’accoglienza diffusa negli ex Sprar, ossia i servizi per i richiedenti asilo forniti da associazioni, cooperative e onlus nei comuni, venga incrementata

Già, e per favorire la prodigalità nei confronti degli stranieri mette a disposizione 88 milioni di euro da suddividere tra quelle municipalità con oltre 20 mila residenti che il prossimo dicembre 2020, avendo concluso la prima fase dei progetti per l’accoglienza diffusa, non solo potranno rinnovarli con ulteriori risorse a disposizione ma potranno scegliere anche di incrementare il numero di immigrati richiedenti asilo accedendo a questo nuovo surplus.

Ma è soltanto il primo passo cui i cittadini dei piccoli comuni dovranno sottostare perché il programma si ripeterà anche per i progetti in scadenza a fine 2021 e 2022.

E il perché è presto detto: si sta ricominciando a propinare la solita solfa degli immigrati che ingrassano il Pil finanche del 9 per cento al contempo però, ci si dispera perché nell’ultimo biennio (anche grazie all’anno in cui Matteo Salvini ha guidato il Viminale) sono arrivati in Italia meno stranieri e parecchi con i documenti in regola sono emigrati altrove.

Vale a dire che da qui a breve ripartiranno le campagne pubblicitarie per incrementare l’accoglienza e si riapriranno gli accessi alla protezione speciale (leggasi umanitaria) per favorire la mera invasione. Con ulteriore dispendio di denari. Al momento i conteggi rivelano i primi incrementi: lo Sprar/ex Siproimi è costato allo stato italiano intorno a 500 milioni annui, con lo stralcio dei Dl Salvini, a meno di una settimana si è passati subito a 588. E da qui a fine anno ci passa ancora tempo.