Rovereto: al Mart oltre 3.000 visitatori nel week end per la mostra del Caravaggio

L’affluenza è stata oltre il triplo rispetto ai consueti fine settimana. La mostra, intitolata “Caravaggio. Il contemporaneo in dialogo con Burri e Pasolini” ha portato nella cittadina trentina della quercia circa 3000 persone, molte giunte anche da fuori regione.

Se si aggiunge anche Casa Depero il numero sale fino a 3,5 mila. Come detto le persone che si sono messe in fila in questi due giorni non sono state solo trentine, ma molte provenivano dalla Lombardia e dal Veneto.

Coloro che sono venuti da fuori regione probabilmente non erano mai stati a Rovereto e forse nemmeno sapevano dell’esistenza del Mart, ma hanno accolto lo stesso l’invito del presidente Vittorio Sgarbi.

Sgarbi ha affermato che la mostra di Caravaggio sta segnando un nuovo corso per il museo.

La forte affluenza accorsa in questo fine settimana sarà quindi una normalità. La speranza è che le sale semivuote delle ultime stagioni siano solo un lontano ricordo.

La mostra inaugurata venerdì durerà fino a durare fino al 14 febbraio.

Sgarbi è riuscito a far arrivare l’opera di Caravaggio da una chiesa del Sud Italia fino a Rovereto. Non è però finita qui. Il critico ha in mente di far arrivare in Trentino anche “La Primavera” di Botticelli (1482) esposta agli Uffizi di Firenze, e alcune opere di Raffaello.

Nel corso della cerimonia di venerdì il presidente Maurizio Fugatti ha consegnato al presidente del Museo, Vittorio Sgarbi, una targa, raffigurante l’Aquila di San Venceslao che è il simbolo della Provincia, realizzata dall’artista e scultore trentino Othmar Winkler. “Vogliamo ringraziarti per l’instancabile impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico trentino – sono state le parole del presidente Fugatti nell’assegnare il riconoscimento al presidente del Mart – e per quanto hai fatto per donare questa mostra alla comunità, non è stato facile ma ci hai creduto e insieme abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti, quello di portare le persone a visitare questa mostra e, più in generale, il Trentino. Grazie davvero per la tua tenacia e generosità”.

Il presidente Fugatti ha voluto anche ringraziare il presidente della Regione Sicilia Musumeci, perché “senza la sua disponibilità non sarebbe stato possibile portare il quadro di Caravaggio in Trentino”, e il Ministero degli Interni.