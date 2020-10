L’appello del ministro Costa a Fugatti: «Libera gli orsi del Casteller». Ma il Tar da ragione al governatore

Ieri sera l’Oipa di Trento ha organizzato un meeting online per discutere sulla vicenda degli orsi trentini. All’incontro hanno partecipato esperti, studiosi e operatori impegnati nella salvaguardia degli animali.

Attraverso un video è intervenuto anche il ministro dell’ambiente Sergio Costa. La serata è stata coordinata da Ornella Dorigatti, esponente trentina dell’associazione.

«Mi affido anche all’Oipa affinché facciate, con garbo istituzionale, ma con la vostra passione e determinazione, tutto ciò che è possibile, ragionevole e istituzionale per portare avanti questa battaglia di civilità» – Ha dichiarato il ministro

Pubblicità Pubblicità

«Il tema degli orsi trentini mi sta particolarmente a cuore e lo sto seguendo da quando sono diventato ministro», ha dichiarato il ministro Costa. «C’è molto da fare per la tutela dell’orso, senza trascurare le esigenze del territorio. Ringrazio Ornella Dorigatti per la sua passione, costanza e determinazione: è un punto di riferimento. L’ho sentita telefonicamente durante il suo sciopero della fame per la tutela degli orsi».

Il ministro ha ribadito che, pur essendo la sua competenza limitata su alcuni ambiti riservati alla Provincia autonoma, il suo impegno a favore degli orsi non verrà meno, sia esercitando una moral suasion, sia «affiancando qualsiasi attività in sede giurisdizionale o proponendola io stesso».

Infine l’appello del ministro al presidente Fugatti, che con sue ordinanze ha catturato e rinchiuso nel Casteller gli orsi M49 e M57, e dov’e è rinchiusa da nove anni DJ3, figlia della celebre Daniza, uccisa dall’anestetico durante le operazioni di cattura nel 2014.

Pubblicità Pubblicità



«Presidente, la prego, lei può: liberi gli orsi detenuti al Casteller. Con i profili di tutela e sicurezza sia degli allevatori e cittadini, possono essere monitorati tramite radiocollare e anche dal corpo forestale provinciale, in modo tale da non rappresentare un rischio e pericolo come è stato affermato, non da me. Si può fare. Evitiamo le sedi giurisdizionali e penali, facciamo prevalere il buon senso. La prego di questo. Mi affido anche all’Oipa affinché facciate, con garbo istituzionale, ma con la vostra passione e determinazione, tutto ciò che è possibile, ragionevole e istituzionale per portare avanti questa battaglia di civiltà».

Il ministro Costa aveva promesso però che avrebbe trovato velocemente una nuova casa per gli orsi rinchiusi al Casteller, cosa che per il momento non è avvenuta. Tutte le regioni a cui il ministro ha chiesto di prendersi in carico gli orsi hanno infatti risposto «picche».

In settimana Il TAR di Trento, con propria ordinanza, ha dichiarato non accoglibile la domanda cautelare presentata da alcune associazioni animaliste e dal Ministero dell’ambiente con la quale si chiedeva, sostanzialmente, la sospensione dell’ordinanza emanata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti lo scorso 11 agosto, che prevede un intervento di monitoraggio e rimozione per captivazione permanente dell’orsa JJ4, che il 22 giugno aveva attaccato due uomini, padre e figlio, sul monte Peller.

Secondo il TAR, dato l’atteggiamento non schivo, bensì confidente, di assuefazione all’uomo ed aggressivo, già manifestato dall’animale che ha attaccato con contatto fisico due persone in montagna, sussistono i presupposti per l’emissione da parte del presidente della Provincia dell’ordinanza, vista la situazione di pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Con questa ordinanza il TAR riconosce la correttezza dell’operato del governatore Fugatti e l’opportunità di agire, in queste situazioni con urgenza a tutela della pubblica incolumità.

«Dall’inizio della legislatura – ha spiegato Fugatti dopo la sentenza – stiamo cercando di affrontare il tema orsi nel pieno rispetto delle normative e cercando di dialogare con il Ministero dell’ambiente. Il problema è complesso e credo vada affrontato e risolto evitando posizioni “ideologiche”, ed affrettate letture social, pur se istituzionali, ma cercando di confrontarsi apertamente e fattivamente con l’intento di trovare una soluzione”.

Da segnalare anche un post probabilmente ironico scritto sull’argomento dal consigliere provinciale Claudio Cia che mette in correlazione l’intervento del ministro Costa con la giornata della salute mentale che viene celebrata oggi. «Oggi, giornata mondiale della #salute mentale, il ministro #Costa si è rivolto al Presidente Maurizio Fugatti con un video per chiedergli di liberare gli orsi custoditi al #Casteller 😳 … è urgente sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della #salute mentale😂… voi cosa ne pensate? 🤔»