La storia delle mura arroccate del castello di Segonzano

In Valle di Cembra, è certo la natura a fare da specchio per ogni passeggiata o escursione che serve spesso per rilassarsi o per togliersi dalla caotica vita in città.

Ed è proprio per questo che insieme a voi, percorrendo ormai la strada che è asfaltata saliamo con lo sguardo verso il cielo, dove ancora maestoso si staglia, nonostante siano rimasti solo i ruderi, il castello di Segonzano, a poca distanza dalle frazioni di Piazzo e Saletto.

Quelle mura, ormai sbiadite dal tempo forse non danno più visione degli antichi fasti e della potenza dei vassalli vescovili, ma se, circondati ora dai vitigni che coronano il visitatore, cercherete di chiudere gli occhi, dal nero vedere sfumeranno ombre di uomini, cavalieri, soldati e patrioti che vi gironzoleranno tra i pensieri di una storia carica di avventura, che è passata certo, ma che da ancora emozione, come nell’immaginario di un fanciullo che gioca.

Ebbene allora immaginatevi e vedeteli, lì davanti a voi questi uomini, vestiti di lunghi abiti nobiliari, che a cavallo risalgono la strada e si rifugiano nel maniero, che li difende, abbarbicato alla roccia, scrutando, con la potenza vescovile di Federico Vanga, quello che li circonda.

Oppure lasciatevi sorprendere da quelle imprecazioni che in quel francese antico sentite uscire dalle bocche di quegli uomini, sudati, sporchi di granelli di polvere da sparo, con le uniformi logore, le scarpe sfondate, che forse si reggono alle canne dei moschetti per cercare di assaltare il castello, solo per il loro generale, un certo Buonaparte, che poi affollerà per i posteri i libri di ogni studente.

Ma sia che vi affidiate a questa poetica visione della storia passata o semplicemente vogliate staccare dalla più realistica quotidiana frenesia del lavoro o della città di questa nostra società moderna, percorrere i passi tra questo quadro d’arte naturale per voi sarà un regalo, come lo fu alla fine del ‘400 per la mente e l’arte di Albrecht Durer, che ci ha donato con il suo tocco l’aspetto che aveva in quel tempo.

Insomma il gusto di questo paesaggio vi rimarrà dentro e anche la smaniosa voglia sicuramente di ritornare tra le braccia di questa nostra Valle.

Per dare un piccolo sguardo nella storia del castello di Segonzano alcuni storici locali hanno azzardato che le mura, in forma di torre di guardia, potevano esistere già nell’impero romano.

La prima testimonianza scritta in cui comunque si ha menzione del castello è il 1216 quando fu feudatario Rodolfo Scancio, investito dal principe vescovo Federico Vanga.

Successivamente numerosi feudatari hanno posseduto il castello tra cui i Rottemburg. Tra il 1494 e il 1495 ospite del capitano Georg von Ebenstein fu il famoso pittore e incisore Albrecht Durer.

Nel 1796 durante l’invasione francese il tetto fu gravemente danneggiato e poichè i Conti a Prato non risiedevano più lì, non ci fu alcuna riparazione e il castello andò pian piano in rovina.

Ai nostri tempi è stato restaurato e ancora si notano parti della muratura medievale ed è sede, all’aperto, di eventi culturali, visto l’installazione di sedute di legno e faretti per l’illuminazione.