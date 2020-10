Corso per giovani imprenditori agricoli, iscrizioni aperte fino al 16 ottobre

La FEM avvia la 20esima edizione del Brevetto professionale per imprenditori agricoli. C’è tempo fino al 16 ottobre per presentare la domanda di iscrizione alla 20^ edizione del corso per giovani imprenditori agricoli organizzato dalla Fondazione Edmund Mach.

Il corso partirà a metà novembre e potrà coinvolgere 60 giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, prevede un percorso di 600 ore – organizzato in 8 moduli formativi e in 4 fasi di orientamento, approfondimento e recupero – da portare a termine in un periodo di circa due anni.

Dal 2001 ad oggi l’iniziativa del Centro Istruzione e Formazione ha coinvolto circa 1200 giovani agricoltori, di cui il 30 per cento è rappresentato da donne. Inoltre, va sottolineato che più del 50 per cento degli interessati risulta diplomato/laureato in ambiti diversi da quello dell’agricoltura.

L’attività formativa rientra nel progetto finanziato dal PSR 2014/2020 della Provincia Autonoma di Trento, programma cofinanziato al 42,980% dal FEASR, al 39,914% dallo Stato ed al 17,106% dalla PAT. In tale ambito viene riservato un apposito spazio alla formazione degli operatori del settore (MISURA 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Operazione 1.1.1).

L’intervento formativo proposto è finalizzato anche al raggiungimento del requisito di qualificazione professionale richiesto dallo stesso PSR per l’accesso alla Misura 6.1.1. dedicata all’insediamento dei giovani in agricoltura ed in particolare per quelli che non sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola superiore o da un’università di carattere agrario.

A tale proposito si evidenzia che più della metà dei giovani che, ogni anno, assumono la gestione di un’impresa agricola in provincia di Trento proviene da percorsi formativi diversi da quelli di carattere agrario. Per info Paolo Dalla Valle – 0461/615294 – 335/7867497 – paolo.dallavalle@fmach.it

www.fmach.it/CIF/Didattica/Corsi-Agricoli

