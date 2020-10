Anche il Comune di Croviana ha la sua giunta, ma tutti i consiglieri di maggioranza avranno deleghe specifiche. Il sindaco Valorz: «Una scelta fatta per responsabilizzare e stimolare»

Il neo-sindaco di Croviana Gianluca Valorz, assessore nella passata consiliatura, ha comunicato durante la prima seduta del Consiglio comunale, tenutasi ieri sera, la composizione della squadra che lo affiancherà in questa nuova legislatura.

Una giunta rinnovata per metà dei componenti rispetto a quella uscente. Oltre al primo cittadino e al confermato Fabio Andreis, entreranno a far parte dell’organo di governo Silvia Sartori e Gianpietro Berrera.

«Ho voluto confermare vicesindaco Fabio Andreis per il risultato elettorale, ma ancor di più per il merito di aver portato avanti un grande lavoro nella scorsa legislatura – spiega Valorz –. La scelta degli altri componenti è frutto, delle preferenze espresse dai cittadini con il voto e delle competenze, ad eccezione di Marta Silvestri (la donna più votata con 59 preferenze, ndr), che non ha potuto accettare l’incarico di assessore per motivi professionali, lavorando come medico a Verona, ma che avrà comunque una delega importante in tema di politiche sociali e giovanili».

Ma vediamo nel dettaglio le competenze. Il 51enne Fabio Andreis, responsabile della manutenzione in un residence turistico, il più votato con 72 preferenze, si occuperà di patrimonio comunale (cantiere comunale, acquedotto e fognature, viabilità), illuminazione pubblica e risparmio energetico, rifiuti e crm, gestione del personale operaio e Intervento 19.

Silvia Sartori (44 voti), 40 anni, di professione geologa, avrà deleghe in materia di ambiente e aree protette, cultura e associazioni, e sarà rappresentante del Comune all’interno del comitato del Parco Fluviale Alto Noce, mentre Gianpietro Berrera (49 voti), 61 anni, dipendente del Servizio Viabilità della Provincia ed ex comandante dei vigili del fuoco di Croviana, avrà competenze per quanto riguarda le foreste e il patrimonio silvo-pastorale, l’agricoltura e la gestione del territorio.

Il sindaco Valorz, architetto di 33 anni, terrà quindi per sé bilancio e tributi, lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata, arredo urbano, commercio, turismo e sviluppo sostenibile, scuola, rapporti istituzionali, gestione del personale e protezione civile.

Ma non è tutto, perché il sindaco ha voluto rendere partecipi tutti i consiglieri di maggioranza. «Ho deciso di coinvolgere ognuno di loro con una delega specifica legata alle proprie competenze – rivela Valorz –. È una scelta che mira a responsabilizzare e a creare stimoli all’interno del gruppo. Sono certo che porterà ottimi risultati in termini di idee, confronto e azioni per il bene della comunità».

In particolare, oltre alla già citata Marta Silvestri, Michele Ceschi si occuperà di sport e tempo libero, Claudia Cirina (nominata capogruppo di maggioranza) di storia, politiche per la terza età, politiche per i diversamente abili e pari opportunità, Nicola Pangrazzi di eventi e manifestazioni.