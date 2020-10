626 aborti nel 2019 in Trentino: facciamo diventare Trento una città a misura dei bambini

Spett. le Direttore,

Chiedo di intervenire in seno al dibattito riguardante il “Benvenuto ai nuovi nati”, che ha preso spunto da un’iniziativa certo lodevole, ma che rischia di divenire monca se non addirittura di parte.

«E’ giusto dare il benvenuto a ogni neonato in una città amica dei bambini» asserisce Dino Pedrotti nell’esordio della sua riflessione, rinforzando così l’impegno assunto dal Comune “a rendere pratica quotidiana i principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti del Bambino”.

Non si può che convenire, facendo peraltro presente come quell’impegno dovrebbe estendersi a tutto campo, e non solo per siffatto pronunciamento internazionale. Questo infatti è cristallino nel precisare che «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata sia prima che dopo la nascita» (Preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989).

Detto Preambolo, al di là della sua pur importante affermazione, è comunque avvalorato non solo dal diritto e dalla scienza, ma pure dal buon senso. «I figli so’ figli» sbottò Filomena, la prostituta protagonista in una toccante commedia di Eduardo de Filippo la quale, scoperta la gravidanza e comprensibilmente assalita dal dubbio circa l’accoglienza o meno del bimbo, alla fine decise per la vita.

Diversamente, si discrimina.

Che senso avrebbe, infatti, festeggiare i nuovi nati e lasciare nell’oblio i non ancora nati? Che comunità “civile” sarebbe quella che “festeggia l’ingresso di un nuovo cittadino” (cito ancora Pedrotti) se poi rischia di negare di fatto proprio la qualifica di “cittadini” a quelli che sono ancora nel grembo materno? Non sarebbe forse scarsa attenzione anche verso le loro mamme?

Convengo col mio interlocutore sul fatto che non sussiste alcun diritto di proprietà sui bimbi, ma il non accogliere i non ancora nati non è forse un disporre di loro e della loro vita, riconoscendo un diritto potestativo sulla vita di costoro, degradando, di fatto, il diritto alla vita quantomeno alla pari di un qualsivoglia diritto patrimoniale (o anche al di sotto, vista l’esiguità delle fattispecie di diritto potestativo riconosciute dall’ordinamento)?

Conosco bene, dopo decenni di volontariato accanto a tante donne in gravidanza difficile, quanto sia drammatica la loro situazione, che non ci è certo dato di giudicare.

Anzi, elle sono spesso vittime di scelte altrui.

Ma considero invece doveroso giudicare criticamente una cultura che, mentre esprime particolare attenzione per i già nati (cosa certo positiva), sembra al contempo calare un eloquente silenzio sui figli in viaggio verso la nascita e sulle loro madri.

E allora facciamola questa festa per i neonati, ma accompagnamola con qualche concreta misura per chi ancora non ha visto la luce. Sono possibili vari e concreti interventi dentro l’alveo delle competenze comunali!

Siamo pronti a suggerire, se necessario, e a collaborare. Ce lo chiedono quei 626 figli che in Trentino (parecchi dei quali anche nella nostra città) nel 2019 non hanno visto la luce. Ce lo chiede il dovere che spetta a ciascuno, a partire da chi fa politica – non siamo forse in pieno bene comune? – di fare la nostra parte perché siano accolti. E con essi, le loro madri.

Lo impone anche ai Comuni la stessa legge sull’aborto, nel suo primo articolo, stranamente dimenticato sovente proprio dai più strenui zelatori di quella legge.

Diversamente, si perpetua quel vulnus alla democrazia e al principio d’eguaglianza che vede “i più poveri dei poveri”, come madre Teresa di Calcutta definiva i non ancora nati, sistematicamente dimenticati. E ciò si rappresenta ancor più urgente, attesa la preoccupante denatalità, a cui l’aborto contribuisce almeno per un quinto. La coalizione comunale uscita vittoriosa dalle urne ha più volte affermato di voler essere “inclusiva e accogliente.”.

Quello in parola mi pare un banco di prova dal tratto profondamente umano e laico (riguarda figli, indipendentemente dalle loro origini) oltreché ricco di futuro e di prospettiva. Anche perché, lo si voglia o meno, quelli sono pure figli nostri, tanto più di chi è impegnato in politica.

Pino Morandini

