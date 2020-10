Provvedimento del sindaco Ianeselli: ecco come è andata la movida stanotte

Alla prima prova il provvedimento del sindaco Ianeselli sulla limitazione temporale e territoriale del consumo di alcolici, non è stata applicata.

Il Comitato Anti Degrado al quale fanno riferimento i residenti della zona di Vicolo Santa Maria Maddalena hanno documentato di prima mattina la situazione al termine di “ un tranquillo” giovedì sera.

I residenti non segnalano il passaggio di pattuglie, ma del resto trattandosi di una serata tra le meno frequentate non ci sono stati i soliti assembramenti con musica ad alto volume e smodato consumo di alcolici.

Pubblicità Pubblicità

Questa sera e domani sera saranno invece due interessanti banchi di prova non solo per vedere se il provvedimento del sindaco sarà osservato, ma anche per capire se c’è la reale volontà di farlo rispettare. Comunque anche in una serata tranquilla, non sono mancati i cestini strapieni di bottiglie di alcolici, cassette abbandonate e aree scelte come bagni pubblici.

Non si è tralasciato nemmeno un simbolico atto vandalico come lo è stato il rovesciare un cestino porta rifiuti. L’appuntamento è per questa sera e soprattutto per le due serate del week end per vedere cosa succederà.

Pubblicità Pubblicità