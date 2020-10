Musica, cinema e teatro “a misura di famiglia” con il Voucher culturale

Le domande di contributo vanno presentate al Centro Servizi Culturali Santa Chiara fino al 31 ottobre.

Il “Voucher culturale” è un progetto della Provincia autonoma di Trento promosso dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in partnership con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, che prevede l’assegnazione di un contributo per la fruizione di servizi culturali (musica, cinema e teatro) nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, a favore dei figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e delle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’Assegno Unico Provinciale.

Nasce dalla volontà della Provincia autonoma di Trento di contribuire a sostenere le famiglie in ambito culturale. Le domande di contributo vanno presentate al Centro Servizi Culturali Santa Chiara fino al 31 ottobre 2020.

Il progetto “Voucher culturale per le famiglie” punta a favorire la fruizione, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, di attività culturali riguardanti due percorsi e precisamente il percorso “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e il percorso “Teatri/ Filodrammatiche/Cinema”.

Le domande da parte delle famiglie per l’ottenimento del contributo devono essere presentate al Centro Servizi Culturali Santa Chiara dal 7 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020. Il contributo è assegnato in ordine decrescente in relazione alla condizione economica ICEF della famiglia e, a parità di indicatore ICEF, è preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il voucher culturale è rilasciato per ogni figlio minorenne, anche affidatario, e per un solo percorso prescelto in fase di domanda. Inoltre, tra i requisiti richiesti alle famiglie, vi è anche quello di essere in possesso della carta famiglia “EuregioFamilyPass” che offre diverse agevolazioni e riduzioni per beni e servizi a famiglie in cui sono presenti figli minorenni e residenti in provincia di Trento. L’EuregioFamilyPass è rilasciata dall’Agenzia provinciale per la famiglia (https://fcard.trentinofamiglia.it).

Il “Voucher culturale” può essere utilizzato su due tipologie di offerta culturale:

Scuole musicali: per la frequenza alle Scuole musicali il voucher è pari al 70% del costo del percorso formativo sostenuto dalla famiglia. Teatro/Cinema: per gli ingressi/abbonamenti ai teatri/cinema il voucher consiste in un carnet di un valore complessivo pari a euro 100 costituito da 25 tagliandi del valore unitario di euro 4,00 cadauno, utilizzabili dal figlio minorenne nel corso dell’intero anno.

La documentazione utile alla presentazione delle domande di contributo è visionabile e scaricabile al seguente link: https://www.centrosantachiara.it/centro-santa-chiara/presentazione/very-cult-voucher-cultura

Per maggiori informazioni:

Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Via S. Croce, 67 – 38122 TN

Recapito tel.: 0461/213834; e-mail: verycult@centrosantachiara.it