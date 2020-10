Esame superato: la Valsugana continua ad essere una destinazione certificata per il turismo sostenibile

Nel mese di settembre l’APT Valsugana ha superato “l’esame” di verifica per il mantenimento del certificato di sostenibilità secondo i criteri del GSTC. L’organizzazione non-profit, che rappresenta svariati membri a livello globale, tra cui l’Organizzazione Mondiale per il Turismo, ha infatti confermato la destinazione come la prima certificata per il turismo sostenibile secondo i 109 standard definiti.

Un esempio positivo di eccellenza italiana che conferma e sottolinea la forte attenzione che il territorio della Valsugana pone nei confronti della sostenibilità e degli aspetti collegati ai cambiamenti climatici, mettendo la comunità e i residenti al centro e rendendola protagonista attraverso momenti di confronto partecipativo.

Durante l’audit di settembre i certificatori hanno visitato diverse realtà del territorio tra le quali numerose strutture ricettive, campeggi e hotel, alcune strutture come il Museo del Legno e della scultura lignea di Castello Tesino, l’Osservatorio Astronomico del Celado oltre ad alcune aziende vitivinicole della Valsugana.

Hanno avuto inoltre numerosi incontri con altri stakeholders occupati nella realizzazione di progetti di riqualifica di aree naturali, progetti di valorizzazione ambientale (come l’Oasi WWF di Valtrigona e il progetto in divenire dell’Oasi Vezzena), per poi confrontarsi con la direzione di AMNU e Stet per approfondire i temi relativi alla gestione dei rifiuti e distribuzione energetica. Non sono mancate visite ad alcune aziende produttive dell’ambito tra cui Levico Acque che può fregiarsi del riconoscimento di azienda Climate Positive.

Sono poi stati scrupolosamente monitorati alcuni progetti ed iniziative sviluppate dall’APT come nel caso di “Adotta una Mucca”, del rapporto sviluppato con le Terme sino a giungere ad analizzare le collaborazioni in essere con le associazioni di categoria come ASAT e UNAT.

La conferma della soddisfazione per il territorio arriva dalle parole del presidente dell’Apt Denis Pasqualin: “Siamo orgogliosi di essere riusciti ad ottenere la conferma della certificazione che mettiamo a disposizione di tutto il territorio e del Trentino”.

Parole seguite da quelle del Direttore Apt Valsugana, Stefano Ravelli che sottolinea l’importanza di un turismo responsabile: “Un riconoscimento che deve incoraggiare lo scambio attivo tra quanti erogano servizi a beneficio dei cittadini e dei turisti secondo modelli positivi e sostenibili: turismo responsabile”. Un certificazione importante che equivale ad un processo in continua crescita mirato a definire e valorizzare le caratteristiche sostenibili della destinazione turistica come sistema territoriale.