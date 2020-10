Da oggi mascherine obbligatorie anche all’aperto. Trovato l’accordo con le regioni

Coronavirus, Giuseppe Conte ieri ha annunciato alla stampa nuove misure restrittive in merito a mascherine e chiarisce anche i rapporti tra Governo e Regioni. Il governo ha decretato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

A fronte dell’impennata di contagi, il presidente del Consiglio ha annunciato il contenuto delle nuove misure, che saranno in vigore da oggi. «Abbiamo stabilito l’obbligo della mascherina anche all’aperto, portandole sempre quando si esce e indossandole dove ci siano altre persone non conviventi» – spiega Conte – «Abbiamo recuperato il rapporto con le Regioni: potranno autonomamente scegliere misure più restrittive, mentre per allentare le norme dovranno prima consultare il Ministero della Salute».

Giuseppe Conte poi aggiunge: «Ovviamente non dobbiamo tenere le mascherine a casa, tra persone conviventi, ma serve la massima attenzione quando andiamo a trovare amici e parenti. Sono le situazioni più pericolose, in cui inconsapevolmente si abbassa la guardia. Le mascherine dovrebbero essere indossate anche in quel momento. Dobbiamo tutti fare qualche sacrificio in più per il bene comune, abbiamo il dovere di tutelare la salute di tutti, a cominciare dai più deboli, per evitare ulteriori restrizioni»

«Sulla quarantena le regole sono le stesse, non cambiano. Ci riserveremo di aggiornarle in futuro, ma solo dopo aver consultato il Comitato tecnico scientifico» – spiega Giuseppe Conte – «Il Governo può solo raccomandarsi ai cittadini, non può imporre regole anche a casa».

Il decreto è stato approvato dal consiglio dei ministri nell’ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre.

La novità è che diventa da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Entro il 15 ottobre andrà dunque adottato un nuovo dpcm che confermi o aggiorni le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi e che sono invece prorogate. “L’obbligo della mascherina sarà in vigore da oggi”.

E in serata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto. I contagi da Sars-Cov-2 fanno paura: ieri i nuovi casi sono stati 3.678, il dato più alto registrato da metà aprile. Le vittime sono state 31.