Al via la nuova legislatura. Piccoli nominato presidente del consiglio e Merler suo vice

Ieri pomeriggio poco dopo le 18 nella sala consiliare al primo piano di Palazzo Thun ha preso il via la nuova legislatura. Si è formato il nuovo consiglio comunale.

Dei quaranta consiglieri non tutti sono alla prima esperienza, ma per parecchi è stato solamente un rito interrotto dalla campagna elettorale.

Il regolamento afferma che deve essere il consigliere comunale più anziano a dirigere l’assemblea fino a quando non viene nominato il presidente dell’aula. Paolo Piccoli, 74 anni e notaio, non ha però dovuto cambiare il suo incarico. E’ stato infatti nominato votati quasi all’unanimità come presidente dell’aula.

Pubblicità Pubblicità

La poltrona della presidenza sarà sua fino alla fine della legislatura. L’unica astensione è stata quella di Dario Maestranzi.

Un ruolo che si è rilevato meritocratico per quanto fatto da Paolo Piccoli in campagna elettorale. Il suo partito “Insieme per Trento” ha infatti contribuito di gran lunga alla vittoria di Ianeselli. Solo Piccoli ha ricevuto quasi 500 voti.

La carica di vicepresidente del Consiglio comunale spetta di solito all’opposizione. La maggioranza ha votato Andrea Merler che ha ringraziato i colleghi per la fiducia. «Sono entrato per la prima volta in Consiglio – ragazzino – 11 anni fa: non ero laureato, non ero avvocato, non ero sposato e nemmeno padre. In quest’Aula ci sono cresciuto. Ho iniziato da consigliere semplice, poi vice capogruppo, capogruppo, Presidente di Commissione e ora Vice-Presidente Consiglio comunale. Amo la città e le sue Istituzioni: passione, decoro, azione e rispetto sono e saranno i punti fermi della mia attività istituzionale.» – ha detto Merler in aula.

Pubblicità Pubblicità



La seduta è poi andata avanti con il passaggio della carica da un consigliere a un altro. Filippo Degasperi, candidato sindaco e consigliere di Onda Civica, ha preferito la carica in Provincia, lasciando il posto al più votato della lista Andrea Maschio. Della stessa idea è stato Devid Moranduzzo della Lega, che ha ceduto la poltrona comunale a Bruna Giuliani.

Stefano Bertoldi, incompatibile per il ruolo di direttore della casa Hospice Cima Verde, ha lasciato il posto a Giulia Casonato, la più giovane fra gli eletti in consiglio comunale.

La seduta è poi andata avanti con il giuramento del nuovo sindaco Ianeselli. Ha recitato in piedi la breve formula di rito e ha poi letto gli intenti che accompagneranno il mandato.

«Governare e governare bene non basta. Crediamo nelle nostre idee – ha concluso il nuovo sindaco – ma non rinunciamo mai all’ascolto e alla sfida della partecipazione. Sentiamoci obbligati non solo a decidere, ma anche a spiegare le nostre decisioni. Siamo corretti e trasparenti, per non dare alibi a un’antipolitica del rancore e dell’odio a cui non intendiamo in alcun modo rassegnarci. E cerchiamo di tenere sempre aperta la porta del dialogo per meritarci la fiducia di chi ha scelto che stasera fossimo qui, in quest’aula».

La seduta si è chiusa alle 21 e 30 con la nomina dei componenti della commissione elettorale.