Coronavirus: oggi 32 casi in Trentino. Riapre il reparto Covid di Rovereto, in val di Cembra la più alta incidenza di contagi

Sono 32 i nuovi positivi al Covid-19 in Trentino secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Fra loro 4 ultrasettantenni e 5 minorenni, fra i quali 2 fra 0 e 5 anni. Fugatti nella breve conferenza stampa ha annunciato la riapertura del reparto Covid 19 di Rovereto al 5° piano dell’ospedale. «Dobbiamo essere pronti, perché i casi degli ultrasettantenni potrebbero aggravarsi. Nessun allarmismo ma meglio prevenire»

Nel reparto verranno ricoverati i pazienti per l’assistenza ventilatoria non invasiva ed eventualmente quelli in terapia intensiva.

Pubblicità Pubblicità

Il governatore ha confermato un’alta incidenza di casi di coronavirus in Val di Cembra dove dal primo di settembre sono stati scoperti ben 59 casi.

Cala il numero dei ricoveri: sono 22 i pazienti che necessitano di cure ospedaliere, (-2 rispetto a ieri) ma nessuno si trova in rianimazione. Non sono per ora segnalati inoltre casi legati ai vecchi focolai ed alle RSA. Sul fronte scolastico, sono 30 le classi per cui è stata disposta la quarantena. (- 1 rispetto a ieri). Sono invece circa 1.500 le persone in quarantena in Trentino.

Oggi sono stati eseguiti 2.127 tamponi, 114 dei quali veloci (antigene).

Pubblicità Pubblicità



«C’è una cosa che deve essere tenuta bene a mente da tutti: se i cittadini rimangono ad un metro e mezzo di distanza oppure indossano le mascherine il contagio si interrompe, sembra banale ma è così». – Ha detto il direttore sanitario Pier Paolo Benetollo che ha ricordato di fare attenzione alle feste private.

Il direttore sanitario ha ricordato il caso della festa di laurea celebrata a Trento il 12 settembre dove è nato un focolaio che ha portato oltre 40 contagiati.

Il coronavirus è stato portato dai figli dentro casa ai genitori e poi ha colpito anche i nonni, due dei quali sono fra i 4 ultrasettantenni contagiati nelle ultime 24 ore.

Balzo dei contagi Covid in Italia, con l’incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi torna sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino dei ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.678 casi, mille più di martedì quando erano emersi 2677 casi, un incremento che non si registrava dal 16 aprile.

Il numero dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 333.940. In aumento anche il numero delle vittime – 31 in un giorno, ieri erano 28 – tornato sui valori di fine giugno.

12 settembre festa di laurea 12 nelle loro famiglia, 1o giorni fa le famiglie allargate