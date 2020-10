Arte 2.0: cercasi giovani artisti

Si cercano giovani creativi in Trentino grazie ad un nuovo progetto culturale al via nel mese di ottobre: Arte 2.0. Artisti under 35 potranno infatti mettere in gioco il proprio talento, partecipando ad una mostra collettiva e a un concorso d’arte con in palio 200 euro per artista emergente.

L’iniziativa, realizzata da Filos Eventi e Associazione Officina delle Nuvole con il contributo del Piano Giovani di Zona della Valsugana e Tesino, non si ferma qui. Arte 2.0 è anche formazione e prevede un corso gratuito e online di Mobile Videomaking per creare video direttamente con il cellulare. Oltre a questo ci sarà la possibilità di fare un’esperienza nell’organizzazione di eventi, tramite la realizzazione pratica in team della mostra collettiva e un approfondimento sulla sponsorizzazione social dell’arte.

Per quanto riguarda il concorso, non c’è limite all’immaginazione! Sono ammesse infatti tutte le forme d’arte: fotografia, pittura, video, arte grafica, poesia, scrittura, scultura, installazioni, fumetti, artigianato ecc.

L’unica indicazione è il tema: “La bellezza salverà il mondo”. La citazione di Dostoevskij può essere liberamente espressa, con l’idea che circondarsi di bellezza è già un atto rivoluzionario!

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 30 ottobre per la formazione ed entro il 15 novembre per il concorso. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.filoseventi.it

