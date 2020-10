Torri di Villazzano tre: caccia al vandalo che distrugge le auto

Due episodi inquietanti avvenuti negli ultimi 3 giorni gettano nello sconforto i residenti delle Torri di Villazzano. Nello specifico di notte un vandalo sta prendendo di mira le autovetture parcheggiate sotto la torre numero 10.

In entrambi i casi dalle macchine non è stato rubato nulla, anzi, non c’è nemmeno traccia che qualcuno sia entrato nell’abitacolo. Questo qualcuno però si diverte a distruggere tutti i vetri delle autovetture e in un caso anche a bucare una gomma (foto)

Nessuna delle vittime ha mai subito minacce o litigato con nessuno. È chiaro quindi che si tratta di un vandalo (o più) che si diverte a distruggere i finestrini delle macchine parcheggiate della zona.

«Non ho mai ricevuto minacce o litigato con nessuno – spiega uno degli sfortunati – non capisco il perché se la siano presa con la mia macchina. Qui in giro nell’ultimo periodo girano brutte persone che non lavorano e continuano a far danni. Io lavoro dalla mattina alla sera per portare a casa un salario per potermi mantenere e al mattino mi trovo la mia macchina con dentro 500 euro di danni. È una ingiustizia, negli ultimi anni qui in Trentino c’è qualcosa che non quadra. Non è possibile che ti alzi al mattino con l’ansia e la paura di trovare i vetri della tua macchina in pezzi».

Chi ha rilasciato queste dichiarazioni è un ragazzo siciliano che vive a Trento da 20 anni, «qui mi sono sempre trovato molto bene, i trentini mi hanno sempre aiutato e a loro devo molto, ma ora questi pazzi vanno fermati a tutti i costi.» (sotto i danni delle ultime 3 notti)

