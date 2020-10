Smantellati i decreti sicurezza di Salvini: torna tutto come prima, protezione per tutti i migranti e vitto e alloggio gratis

Dopo mesi in cui veniva promessa l’abrogazione dei decreti cosidetti “Salvini”, il governo giallorosso su proposta del presidente del consiglio e del ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha dato vita ad un nuovo decreto in materia di immigrazione e sicurezza.

I temi trattati e modificati sono il rilascio del permesso di soggiorno per la sicurezza e protezione dell’individuo straniero, i limiti dell’ingresso delle imbarcazioni clandestine nelle acque territoriali ed il cambiamento delle norme riguardanti la sicurezza sia urbana che virtuale.

Più che un colpo di spugna, quella del governo Conte II sembra una vera e propria “restaurazione”. Su gran parte delle novità previste a suo tempo dai decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini, è arrivato un tratto di penna che ha di fatto ripristinato la situazione antecedente a quella delle norme introdotte dal governo gialloverde.

In primo luogo sono state tolte le multe contro le navi delle Ong. Nei decreti voluti da Salvini, le sanzioni potevano arrivare anche al milione di Euro, adesso il massimo previsto è di 50.000 Euro. Ma le multe probabilmente non verranno mai applicate, è previsto infatti che in caso di notifica di azione di salvataggio la sanzione non scatta. E se questo punto rientrava tra i rilievi mossi dal Quirinale nell’agosto del 2019, subito dopo la conversione in legge dei decreti, tutto il resto invece è precisa volontà dei giallorossi di rimuovere ogni traccia del passaggio del segretario della Lega dal Viminale.

Per quanto riguarda il divieto di espulsione del migrante e quindi l’assegnazione della protezione internazionale degli stranieri, con il nuovo decreto questa protezione verrà assegnata, oltre a quando c è rischio di tortura, anche in caso di rischio di trattamenti inumani o degradanti e violazione del diritto privato e familiare; in questi casi verrà loro assegnata la protezione speciale.

Con questo decreto cambieranno anche le ragioni grazie alle quali il permesso di soggiorno verrà convertito in permesso di lavoro; il permesso di lavoro verrà dunque dato anche alle categorie di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza, attività sportiva, motivi religiosi, assistenza ai minori e lavoro di tipo artistico.

Viene anche creato un nuovo sistema di integrazione ed accoglienza che sarà uguale per quanto riguarda i servizi di prima assistenza ma che poi dividerà i migranti fra richiedenti di protezione internazionale e già titolari di protezione i quali avranno maggiori servizi. Quindi è molto probabile che la protezione umanitaria verrà accordata quindi a buona parte delle persone che presenteranno la domanda.

Nelle nuove norme approvate dal governo, è stata prevista la possibilità per il tribunale dei minori di autorizzare l’arrivo del genitore di un minore non accompagnato “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore”.

Inoltre, non si potranno espellere migranti se l’azione “determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare”. Novità anche per i centri per il rimpatrio: si potrà essere trattenuti per un massimo di 90 giorni, a fronte dei 180 precedenti, estensibili di altri 30 se si attende la risposta di uno Stato che ha stipulato con l’Italia un accordo di riammissione.

A sparire è anche un altro caposaldo dei precedenti decreti sicurezza. Se infatti Salvini aveva cancellato i centri Sprar, sostituendoli con i Siproimi dove l’accoglienza veniva data soltanto a chi aveva ottenuto asilo, adesso invece in questi istituti potranno ritornare anche i richiedenti asilo. Per loro è prevista anche la possibilità di iscriversi all’ufficio anagrafe.

Ma se è vero che il nuovo decreto ha ammorbidito le leggi in materia di immigrazione e di assegnazione della protezione, è anche vero che in materia di sicurezza pubblica le norme sono state inasprite.

Sono state infatti rafforzate alcune norme per il contrasto allo spaccio di stupefacenti e per il controllo di alcuni siti web, sono state inoltre aumentate le norme di divieto all’ingresso nei locali ad alcuni individui.

Grazie al decreto verrà reso possibile ai questori poter vietare l’ingresso nei locali pubblici a soggetti che nel corso degli ultimi tre anni abbiano avuto denunce per spaccio di sostanze stupefacenti.

In caso di violazione di questo divieto la pena può arrivare a due anni di carcere e otto mila euro di sanzione.

Per combattere lo spaccio di stupefacenti attraverso il web, il governo utilizzerà il sistema utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online .

Con il secondo intervento, si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti. Vengono anche inasprite le pene per chi viene coinvolto in risse con un rischio di fino a sei anni di carcere solo per la partecipazione.