Sfida alla sostenibilità: il Trentino è pronto

In questi giorni il tema del dissesto geologico è tornato a farsi sentire con prepotenza, visti i disastri che stanno avvenendo soprattutto nel nord Italia.

“La prevenzione richiede innanzitutto la consapevolezza che il cambiamento climatico non è qualcosa che riguarda il nostro futuro, ma ci siamo dentro e lo dobbiamo affrontare. Vuol dire capacità di spendere, di mitigare fenomeni climatici straordinari ma sempre più ricorrenti e di adattare il nostro territorio al cambiamento del clima”, così Sergio Costa Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare a La Stampa.

Il Trentino-Alto Adige sa spendere e mettere in atto azioni concrete a tutela dell’ambiente?

A tal proposito risulta interessante riascoltare le parole spese da Diego Cattoni, (foto) Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA e di Marco Merler, Amministratore Delegato di Dolomiti Energia Holding intervistati da Innocenzo Cipolletta nel contesto del Festival dell’Economia di Trento, sul tema della sostenibilità ambientale.

Le due importanti società del Trentino Alto-Adige sono particolarmente attente alla tutela dell’ambiente e si stanno adoperando concretamente per conciliare sostenibilità e crescita.

Autostrada del Brennero SpA sta investendo in progetti rilevanti, per altro vincitori di importanti premi negli Stati Uniti, per arrivare ad una percorrenza di autoveicoli a emissioni zero.

Prima concessionaria che ha tra le proprie partecipate una società che produce idrogeno per autotrazione, sta lavorando per aprire quattro stazioni di rifornimento autostradali per veicoli con motori elettrici alimentati da energia pulita quali l’idrogeno.

Sono state realizzate delle barriere fonoassorbenti che producono energia fotovoltaica e si sta lavorando su progetti innovativi; tra questi un software che combina i dati del traffico con quelli dell’inquinamento, così da gestire il passaggio di veicoli a velocità programmata in funzione dei flussi, per avere tempi di percorrenza e inquinamento minori.

Autobrennero sta inoltre predisponendo l’infrastruttura per il “platooning”, ossia camion che, grazie a sensori, alla rete 5G e ad un sofisticato software, viaggiano in colonna a distanza programmata con guida autonoma e con un solo autista in testa, riducendo così gli incidenti e garantendo maggior efficienza dal punto di vista del consumo di carburante.

Non da ultimo, parte del traffico merci verrà spostato da gomma a rotaia sulla tratta Verona-Monaco, così da ridurre ulteriormente l’emissione di gas nocivi nell’ambiente.

Dolomiti Energia, spiega Merler, ha la sostenibilità ambientale nel DNA, giacché la produzione di energia è da sempre al 90% da fonte rinnovabile grazie ad un territorio montano ricco di corsi d’acqua e quindi di produzione di energia idroelettrica. Ma la sostenibilità passa anche per il sociale ed è per questo che la società ha sviluppato progetti solidali come “Etika” che devolvono parte degli introiti derivanti dalle bollette a progetti sociali.

Tra le attività a favore della sostenibilità ambientale c’è la smaterializzazione della documentazione, inoltrando le bollette via mail, così da ridurre l’utilizzo di carta e la costituzione di Neogy, joint venture con Alperia, che promuove la mobilità elettrica anche con l’installazione di centraline di ricarica per auto elettriche.

La popolazione trentina, ma anche coloro che fuori regione hanno scelto Dolomiti Energia come proprio fornitore, dimostra di apprezzare questa attenzione all’ambiente, così come le aziende che traggono vantaggio dall’utilizzo certificato di energia pulita.

Il contributo di Dolomiti Energia va anche alla Protezione Civile che, in momenti di particolare allerta come quelli che si stanno presentando sempre più di frequente, può chiedere di smettere di produrre energia e di accumulare acqua nelle dighe per aiutare a far defluire meglio le piene dell’Adige.

È possibile vedere l’intera intervista sul canale YouTube del Festival dell’Economia cliccando sotto