Riprende il programma “Nati per leggere” alla Biblioteca di Cles

Alla Biblioteca di Cles (Premio Gutenberg 2013), ricomincia “Nati per Leggere”, il programma attivo su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di promuovere la lettura di relazione in famiglia, sin dalla nascita.

Questo progetto nasce dall’importanza della lettura condivisa: ricerche scientifiche dimostrano come leggere, sin dall’età precoce e con continuità, contribuisca a un ottimale sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del bambino. Il ruolo dei genitori è cruciale, poiché attraverso le parole dei libri e la voce della mamma o del papà la relazione si intensifica e si consolida. Genitori e figli entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. Per leggere non sono richieste doti particolari o tecniche specifiche, basta seguire il testo e interagire con il bambino attraverso una lettura dialogica, ricca di spunti di riflessione e scambi affettivi.

La Biblioteca di Cles ha fin da subito aderito al progetto Nati per Leggere, acquistando i libri, offrendo consulenza ai genitori e agli educatori, realizzando varie attività collegate al progetto, tra cui letture e incontri di promozione della lettura nella fascia 0-6 anni.

Nel 2002 l’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino e la partecipazione culturale della Provincia Autonoma di Trento ha avviato il progetto sul territorio provinciale con la collaborazione della sezione trentina della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). L’Ufficio coordina lo svolgimento del progetto, crea momenti di confronto, cura la formazione dei bibliotecari, dei pediatri e dei volontari, realizza e diffonde i materiali illustrativi. Con la collaborazione di un gruppo di lavoro formato da alcune bibliotecarie, vengono realizzate periodicamente delle bibliografie ‘Nati per Leggere’. Le bibliografie costituiscono mostre bibliografiche itineranti nelle biblioteche del territorio provinciale, spesso corredate da letture per bambini e incontri per adulti.

Il programma Nati per Leggere prevede anche l’inserimento di volontari. Di cosa si occupa un volontario NpL? Sostiene l’importanza della lettura in famiglia fin dai primi mesi, ama i libri e conosce il territorio in cui opera e contribuisce ad apportarvi valore grazie alla collaborazione con gli operatori locali e soprattutto mettendo a disposizione delle famiglie tempo e voce. I Volontari NpL costituiscono una risorsa preziosa per il progetto NpL, diffuso anche grazie al loro sostegno.

Per chi desidera diventare un volontario Nati per Leggere sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi promossi dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario della Provincia autonoma di Trento.

Il percorso per diventare volontari è diviso in due moduli:

il corso introduttivo: 2 ore (formazione a distanza, in modalità asincrona, quindi può essere seguita nelle giornate e negli orari che si preferisce ma, essendo propedeutica al percorso, deve essere completata prima di poter seguire il corso per volontari);

il corso per volontari: si svolgerà nelle seguenti date e orari, per metà in formato webinar e per metà in presenza:

– 5 ottobre 2020, dalle 15.00 alle 19.00 su Zoom (formato webinar)

– 6 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 13.00 su Zoom (formato webinar)

– 9 ottobre 2020, dalle 15.00 alle 19.00 in presenza presso tsm – Trentino School of Management

– 10 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 13.00 in presenza presso tsm – Trentino School of Management

Entrambi i corsi sono gratuiti e aperti a tutti coloro che sono interessati a comprendere quali sono le buone pratiche per sostenere lo sviluppo precoce dei bambini e a donare un po’ del proprio tempo alla biblioteca e al territorio (iscrizioni sul sito smtc.tsm.tn.it).

Nati per leggere è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso: l’Associazione Culturale Pediatri – ACP, l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB e il Centro per la Salute del Bambino onlus – CSB.

Per maggiori informazioni consulta: https://www.cultura.trentino.it/Biblio/Nati-per-Leggere

https://www.cultura.trentino.it/Biblio/Nati-per-Leggere/Volontari-Nati-per-Leggere