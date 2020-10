Ortodonzia per adulti: i pro ed i contro dell’ortodonzia invisibile

Anche se a guardare un apparecchio invisibile sembra davvero impossibile che esso possa essere utilizzato per una cura ortodontica, tant’è impercettibile, in realtà è proprio così.

L’apparecchio invisibile è stata una vera e propria rivoluzione nel campo ed ovvia ad uno dei limiti principali per cui in età adulta siano in tanti a rinunciare alle cure dentali correttive, cioè il fattore estetico.

Se infatti per tanti vedere un ragazzo giovane con l’apparecchio ai denti è una cosa del tutto normale e anzi una fortuna rispetto ad altri tempi, per un adulto, purtroppo, esiste ancora un forte limite sociale a questo proposito.

Questo dispositivo ortodontico però ovvia ad ogni qualsivoglia problema di questo tipo, consentendo il riallineamento delle arcate, in determinate condizioni e solo per alcune problematiche, senza modificare l’estetica del sorriso.

L’apparecchio, come una mascherina trasparente applicata alla o alle arcate, risulta infatti pressoché impercettibile alla vista. L’invisibilità permette davvero di non avere più scuse per prendersi cura della propria bocca, riaffermando ufficialmente l’importanza dell’ ortodonzia per adulti .

Come funziona l’apparecchio invisibile? – L’apparecchio invisibile è costituito in sostanza da una mascherina in resina trasparente che va applicata all’arcata dentale con una leggera pressione e va tenuta quanto più possibile, tranne che quando si mangia e ci si occupa dell’igiene orale. In base al tipo di problema al paziente vengono fornite più mascherine l’una leggermente differente rispetto alla precedente (parliamo di circa 0,1 mm di differenza). Ogni due settimane circa egli deve procedere alla sostituzione della mascherina che accompagnerà, pezzo dopo pezzo, i denti a riallinearsi come dovrebbero.

Le mascherine vengono realizzate a partire da uno studio innovativo effettuato per mezzo di tecnologie digitali straordinarie. Una tecnica di imaging digitale in 3D permette di creare una serie di mascherine in base a come progressivamente i denti dovrebbero spostarsi per raggiungere il risultato finale. I risultati si iniziano a vedere già dopo uno o due mesi.

I pro e i contro di questo tipo di prodotto

I vantaggi di una tecnica di questo tipo sono evidenti: permettono di correggere un problema di allineamento dei denti senza dover rinunciare all’estetica del sorriso, che a volte non è solo vanità, ma questione di inserimento nella società, di credibilità professionale e anche psicologico. Grazie a questa tecnica si ha anche il vantaggio di poter rimuovere l’apparecchio ogni volta che si desidera (pur ricordando che va tenuto il più possibile). Senza bracket, fili, ingombri e placchette si potrà curarsi senza scendere a troppi compromessi, insomma. La comodità in questo tipo di prodotto incontra di certo l’efficacia. L’invasività di questo tipo di tecnica è nulla, visto che le mascherine si applicano con facilità in un click. Anche l’igiene dentale è certo più semplice che con un classico apparecchio ortodontico.

Anche l’apparecchio invisibile ha tuttavia i suoi limiti. Primo fra tutti il fatto che è utile solo in determinati casi e per la cura di determinati pazienti, in particolare chi soffre di malocclusione, cioè di uno scorretto allineamento delle arcate l’una rispetto all’altra (e non in tutti i casi). È importante sottolineare, inoltre, che per un risultato effettivo bisogna tenere le mascherine per 22 ore al giorno: la precisione nell’esecuzione deve essere quindi meticolosa.