Il ringraziamento di Alessia Ambrosi ai vigili del fuoco

Sono sempre in prima linea volontari o effettivi che siano, ma i Vigili del Fuoco si mettono comunque al servizio della popolazione e della sua sicurezza.

Anche in questo fine settimana le pessime condizioni atmosferiche hanno messo a dura prova l’intero servizio della Protezione Civile, ma dall’Alto Adige, alla Val di Non, dalla Valle dei Laghi a Comano e lungo le Sarche in prima linea ci sono sempre loro: i mitici “ pompieri”.

E’ a loro che la consigliera provinciale della Lega Alessia Ambrosi, vuole dedicare un pubblico ringraziamento: “ Dopo il verbo “AMARE” il verbo “AIUTARE” è il più bello del mondo! E questo è un po’ il motto dei VVF, gli angeli dei nostri tempi che si interessano agli altri prima di interessarsi a sé stessi. A tal proposito desidero ringraziare i nostri vigili del fuoco che sono impegnati sul territorio per fronteggiare il maltempo che ha colpito la nostra provincia. In particolare coloro che in queste ore hanno lavorato a Comano e in Valle dei Laghi.Uomini, padri di famiglia e volontari che per noi rappresentano un forte motivo d’orgoglio, sono perno per la società e quotidianamente svolgono un ruolo importante per la sicurezza del territorio.” Le fotografie testimoniano le condizioni nelle quali i Vigili del Fuoco hanno operato nella giornata di ieri, presidiando gli argini dei fiumi, controllando le ondate di piena. Grazie !”

