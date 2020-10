Il 17 ottobre a Castel Beseno Arisa con «Ricominciare Ancora Live set»

Arisa arriva in Trentino. L’affascinante contesto del Campo dei Tornei di Castel Beseno accoglierà l’artista e il suo “Ricominciare ancora Live set”, il tour che ha segnato il suo ritorno sul palco e davanti al pubblico dopo un periodo difficile della sua carriera.

Accompagnata al pianoforte dal Maestro Giuseppe Gioni Barbera, Arisa presenta uno spettacolo in una formazione minimale nella quale, da vera fuoriclasse del canto, riesce a dare il meglio di sé. Un contesto insolito, in orario particolare, nel pomeriggio alle ore 16.

Una proposta coinvolgente e tutta da scoprire, nella cornice della più grande struttura fortificata del Trentino-Alto Adige, che dall’alto veglia sulla Valle dell’Adige, scenario ideale per accogliere un concerto emozionante, raffinato ed intimo.

Prevendita biglietti attraverso il circuito “Primi alla prima” a partire dal 7 ottobre.

Arisa (Rosalba Pippa), cantante e attrice italiana, nasce il 20 agosto 1982 a Genova, anche se la sua famiglia è di Pignola, in provincia di Potenza. Inizia a cantare fin da bambina. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria “Nuove Proposte“.

Nel corso della sua carriera Arisa si è aggiudicata in due occasioni la vittoria al Festival di Sanremo, nel 2009, anno in cui ha vinto come esordiente con il brano “Sincerità” e nel 2014, trionfando nella categoria “Campioni” con il brano Controvento. Ha inoltre partecipato, sempre nella categoria “Campioni“, nel 2010 con Malamorenò (9º posto), nel 2012 classificandosi seconda con “La notte“, vincitore di un Sanremo Hit Award come singolo sanremese più venduto di quell’edizione, nel 2016 con “Guardando il cielo” (10º posto) e nel 2019 con”Mi sento bene” (8º posto) dal nuovo disco “Una Nuova Rosalba in città”.

Ha inoltre ottenuto vari riconoscimenti quali un Premio Assomusica e un Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009, un Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Venice Music Awards, un Premio Lunezia e un Premio TV – Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia e due al Nastro d’argento nella categoria migliore canzone originale,rispettivamente nel 2017 per “Ho perso il mio amore” e nel 2018 per “Ho cambiato i piani“.

Dal 2010 ha avviato la sua attività televisiva, come presenza fissa al programma televisivo Victor Victoria – Niente è come sembra e come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor. Dal 2011 ha lanciato la sua carriera cinematografica, debuttando sia come attrice che come doppiatrice. Nel 2015 è invece co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo.