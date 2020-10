Ianeselli ricorda i migranti vittime dei naufragi ma dimentica i trentini in difficoltà

“Ieri la Giornata nazionale della memoria per le vittime dei naufragi. Da ieri nel cimitero di Trento c’è un’aiuola che ricorda i migranti morti mentre cercavano una vita migliore in Europa. Li ricorderemo dando occasioni a chi vuole far parte della nostra comunità.” Una frase e una foto per far capire a tutti quali siano le priorità del sindaco Ianeselli e quindi della sua giunta: gli stranieri.

Ianeselli fa finta di non sapere che quella migrazione alla quale fa cenno, non ha nulla di spontaneo, anzi si tratta di un racket delle nuove e vecchie mafie che arricchisce gli scafisti e i trafficanti di essere umani che percepiscono anche 5.000 euro per ogni migrante che viene sbarcato in Italia.

Si parla oggi di migranti, perché la farsa di ieri dei profughi in fuga dalle guerre è stata scoperta e ormai a questa non ci crede più nessuno. Del resto Ianeselli ha improntato parte della sua campagna elettorale al corteggiamento delle comunità straniere palesemente alla ricerca dei loro voti.

Ora le comunità straniere passano all’incasso. Ianeselli è diventato sindaco in uno dei momenti più difficili di Trento: commercio con l’acqua alla gola a causa della chiusura forzata della scorsa primavera; disoccupazione che si preannuncia uno tsunami quando a dicembre scadranno i termini della cassa integrazione; prezzi alle stelle affiancati dalle bollette alcune delle quali anche con pesanti balzelli comunali da pagare e Ianeselli cosa fa, pensa ai trentini? Nemmeno per sogno.

Il suo chiodo fisso sono gli stranieri ai quali ha promesso case – dichiarazione di tre giorni fa – e in occasione delle giornata nazionale per vittime dei naufragi “ occasioni” di integrazione.

Non si può certo dire che il neo sindaco non sia perfettamente in linea con la città reale, fatta dai bisogni quotidiani dei suoi concittadini. Siamo solo all’inizio del suo mandato, ne vedremo delle belle. (l.d)

