Effetto Covid: crescono i vantaggi delle scuole online

Il Covid ha cambiato il nostro modo di vivere ma ha comportato una serie di cambiamenti ben più profondi della mascherina da indossare o delle mani da igienizzare all’entrata di un negozio.

Pensiamo ad esempio al sistema scolastico ed universitario, che sembrava stesse per crollare da un momento all’altro ad inizio settembre e che ancora adesso presenta non poche problematiche.

D’altronde, gestire le lezioni in aula nel rispetto delle norme anti-Covid è complicato e questo non si può certo contestare.

In molti però, probabilmente proprio per effetto del Covid, hanno scoperto negli ultimi mesi i vantaggi delle scuole online. Il metodo della formazione a distanza (FAD) esiste ormai da diversi anni, è approvato dal MIUR e dunque riconosciuto e valido, eppure molte persone ne hanno scoperto le potenzialità solamente oggi.

Così, l’idea di frequentare una scuola on line da casa si è fatta sempre più strada, al punto che le iscrizioni sono aumentate in modo significativo.

I vantaggi delle scuole online – I vantaggi delle scuole online e del metodo FAD sono parecchi e lo erano ancora prima che arrivasse il Covid in Italia. Non a caso, questa è una soluzione sempre più gettonata sia dai ragazzi che dagli adulti e le iscrizioni sono state in continuo aumento negli ultimi anni. Certo, nel 2020 l’effetto dell’epidemia si è sentito perché il numero delle richieste è salito molto di più, ma rimane innegabile il fatto che le scuole online offrissero molto vantaggi sin da prima dell’arrivo del Covid.

Poter seguire le lezioni in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, per esempio, è un vantaggio non da poco, specialmente per coloro che lavorano o che hanno impegni personali importanti. Con il metodo FAD si è liberi di organizzarsi come si preferisce, in autonomia, e studiare nei momenti liberi.

Le lezioni sono tenute da docenti preparati e competenti e sono sempre a disposizione degli studenti, che possono andare a rivederle quando lo desiderano ma hanno anche la possibilità di interagire con i propri tutor.

Insomma: la scuola online si pone come un’ottima alternativa a quella tradizionale perché consente di risparmiare tempo (ci si può per esempio diplomare in un solo anno) e di organizzarsi in base ai propri impegni.

I vantaggi delle scuole online ai tempi del Covid – I vantaggi offerti dalla scuola online sono però innegabilmente aumentati in seguito all’epidemia che ha letteralmente travolto il nostro Paese. Poter studiare da casa, senza doversi recare personalmente in aula, consente a tutti di avere accesso all’istruzione ma non solo. Si riducono le spese (basti pensare agli studenti fuori sede che devono sostenere l’affitto e tutti i costi per vivere in un’altra città) ma si riducono anche i pericoli ed i limiti.

Non possiamo negare che frequentare personalmente delle lezioni in aula sia rischioso, perché sono maggiori le probabilità di contrarre il virus. Non possiamo negare nemmeno che il sistema scolastico ed universitario del nostro Paese sia in crisi in questo periodo e che alcuni studenti siano ancora in attesa di informazioni sull’inizio delle regolari lezioni.