Coronavirus: nelle ultime 24 ore 49 contagi. Fugatti: «Situazione che si sta aggravando»

Sono 49 i nuovi contagi rilevati dall’Azienda Sanitaria nelle ultime 24 ore. Fra di loro ci sono anche 3 minorenni.

30 di questi casi sono legati al nuovo focolaio scoppiato in una Rsa, 22 dei quali sono ospiti asintomatici o con lievi sintomi. Situazione che preoccupa molto l’azienda sanitaria.

«Negli ultimi giorni – ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti – la situazione si sta aggravando. Chiediamo di rispettare le regole per evitare un peggioramento ulteriore»

Fugatti ha annunciato che stasera ci sarà una riunione con il ministro Boccia per decidere sul nuovo dcpm: «vedremo se intendono porre delle nuove restrizioni a livello statale oppure lasceranno alle regioni decidere a seconda delle esigenze».

Oggi ci sono 17 persone ricoverate per coronavirus ( come ieri) ma per fortuna nessuna in rianimazione anche se 4 casi sono stati catalogati come “alta intensità” a ventilazione assistita. Oggi sono stati effettuati 1204 tamponi dall’azienda sanitaria.

Tra i positivi come detto ci sono anche 3 minorenni (2 dei quali appartengono alla fascia 0-5 anni), mentre sono 21 gli over 70.

Un totale di 30 persone risulta collegato ad un focolaio in Rsa (22 ospiti ed 8 operatori): qualche anziano è stato trasferito nella struttura di Volano, predisposta per l’accoglienza di anziani contagiati. Nel fornire il numero di 26 classi scolastiche attualmente in quarantena, è stato annunciato che nella giornata odierna sono stati effettuati i primi 42 tamponi antigenici in tre farmacie convenzionate. A queste strutture, nelle ultime ore se ne stanno aggiungendo altre. L’obiettivo di Provincia e Azienda sanitaria è di impiegare i test rapidi naso-faringei in particolare per alunni e studenti sintomatici, affinché si possano facilmente individuare eventuali positivi e dunque adottare in tempi brevi le procedure di isolamento. Il capo dell’esecutivo ha lanciato un appello affinché i cittadini rispettino le regole per contenere la diffusione del virus: “Non è necessario rinunciare alla vita sociale, ma tutti noi dobbiamo tenere alta l’attenzione. Oggi più di prima. Non dimentichiamo di mantenere il distanziamento, indossare la mascherina e lavarci spesso le mani”. In Italia nelle ultime 24 ore i contagi sono in leggero calo: 2.257 sono i casi positivi e i 16 morti, ma poco più di 60 mila tamponi. Oggi Cdm in cui si discuterà del nuovo dpcm nuove misure restrittive come le mascherine obbligatorie sempre.