Come funzionano i licei online e quanto costa questo diploma?

È già da qualche anno che l’interesse per le scuole online è cresciuto, sia da parte dei giovani, sia da parte di coloro che lavorano già e vogliono coltivare la propria formazione per cambiare lavoro o per fare carriera.

A dimostrarlo sono le statistiche e le ricerche che vengono fatte online. Il 2020, anno in cui in tanti hanno dovuto provare la didattica online forzatamente, ha spinto ancora di più coloro che erano intenzionati a farlo a passare alla scuola online.

I motivi sono diversi:

si ha a disposizione una scuola che segue i propri orari e le proprie esigenze,

si evita di dover andare in un istituto fisico,

si seguono i ritmi di apprendimento propri e non di classi numerose,

si possono fare anche più anni scolastici in uno soltanto.

Fra le scuole che più si frequentano online oggi ci sono di certo i licei. Che tipi di liceo si frequentano online? Online si possono trovare praticamente tutte le tipologie di liceo più tradizionali e anche gli indirizzi più nuovi, come quello delle Scienze Umane, delle Scienze applicate e il Liceo Sportivo.

Oltre ai licei, comunque, non mancano tutte le altre scuole superiori tecniche e quelle professionali.

Come funziona esattamente la scuola online? – Le scuole online sono scuole private che però, essendo via web, permettono a studenti di tutta Italia di seguire le lezioni per prendere infine il diploma. Questo tipo di scuole mettono a disposizione a persone di ogni età, ragazzi ed adulti, docenti qualificati, materiali di studio, lezioni di livello e professionalità, aiutandoli non solo nell’acquisire le nozioni utili a superare gli esami a fine anno, ma anche ad apprendere un proprio metodo di studio e a gestirsi il tempo.

Le scuole online consentono di ottenere un titolo di studio valido a tutti gli effetti, come lo si fosse acquisito in una scuola tradizionale fisica. Esse infatti sono riconosciute dal MIUR come valide.

Le lezioni ed i materiali si possono reperire sulla piattaforma di e-learning per cui allo studente sono stati dati gli accessi. Qui può trovare tutto il necessario per prepararsi comodamente da casa, senza dover acquistare libri o altro. Essendo le lezioni online non c’è naturalmente obbligo di frequenza: lo studente può seguirle quando preferisce.

A disposizione ci sono comunque delle lezioni in diretta, in videostreaming, durante le quali si può anche interagire con la classe e gli insegnanti. Strumenti dell’era digitale quali social network e forum si utilizzano per favorire la socializzazione, il confronto e la collaborazione fra gli studenti.

Quanto costa fare la scuola online? – Dire una cifra precisa per rispondere a questa domanda è piuttosto difficile e sarebbe a dire il vero abbastanza impreciso. Vanno infatti tenuti in considerazione molti fattori. A cambiare l’importo può essere per esempio l’indirizzo di studio prescelto, l’istituto quindi che di fatto eroga poi l’attestato. Ogni scuola privata ha le sue tariffe che possono anche differire non di poco fra l’una e l’altra.

Incide poi il piano di studi: se si fa un anno per volta è una cosa, se si accorpano più anni in uno solamente, il costo di solito è superiore. In ogni caso ogni portale di scuola online che si rispetti è sempre a disposizione per rispondere ad ogni richiesta di informazioni e a fornire un preventivo dettagliato in base alla richiesta.