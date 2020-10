Canova: continuano i fenomeni di degrado e di criminalità

Se in Vicolo Santa Maria Maddalena si vive ormai una situazione fuori controllo (qui articolo) e non solo per la mancanza di rispetto delle regole restrittive dell’epoca Covid, ma anche per il rispetto della quiete quotidiana e notturna che dev’essere un diritto di tutti i residenti, a Trento ci sono altre zone di degrado che nei fine settimana, meriterebbero maggiore attenzione.

Del parco di Canova ne abbiamo più volte scritto denunciando una situazione che mette a repentaglio il regolare uso del parco giochi da parte dei bambini, ma anche il normale calpestare l’erba che magari d’estate è anche bello fare a piedi nudi.

L’altra mattina a fianco dello spazio giochi sono stati ritrovati due sacchi di vestiti abbandonati. Probabilmente a causa di un paio di controlli in più o semplicemente per il timore che possano esserci, i soliti noti si sono trasferiti sulla panchina che si trova davanti all’ingresso della bocciofila: luogo abbastanza defilato e non troppo illuminato.

Insomma l’ideale per farsi gli affari propri e bere qualche birra. Sei le bottiglie vuote lasciate in bella vista sulla panchina. In abbinata residui alimentari, pacchetti di sigarette, carte e borse della spesa. Un contesto che ormai in città è diventato normale, purtroppo.

Ad appesantire ancora di più la situazione ci sono gli episodi di spaccio di droga in continuo aumento nella zona. Sabato mattina la guardia di Finanza di Trento ha arrestato un tunisino in via Canova. Lo straniero, che era tenuto sotto controllo da tempo dalle fiamme gialle, è stato fermato mentre camminava e dopo essere stato perquisito è stato trovato in possesso di vari grammi di stupefacente. È stato arrestato e giudicato per direttissima già nella mattinata presso il tribunale di Trento.

