A Cles apre “Nellalu” innovativa profumeria alternativa

Attualmente viviamo in un mondo dove la crisi globale non è un dato di fatto, e ogni giorno purtroppo vediamo negozi, per lo più nei centri storici, chiudere i battenti, specialmente dopo il lockdown imposto a causa dell’epidemia da Coronavirus.

Per fortuna esistono ancora persone che non si lasciano scoraggiare, spronate dalla voglia di fare e sorrette dal proverbiale ‘chi non risica non rosica’.

Una di queste persone è la Signora Ivana Milos, che sabato 3 ottobre ha aperto le porte alla clientela del nuovo negozio “Nellalu Alternative Perfumery”. Perchè ‘profumeria alternativa’? Ce lo spiega la gestrice nel negozio, Ivana Milos, nata in Serbia, ma naturalizzata italiana e residente in Val di Non ormai da più di vent’anni: ” Questa gamma è composta da profumi realizzati artigianalmente, unici e particolari, con fragranze esclusive, profumatori per ambiente di tutti i tipi, prodotti di bellezza, cosmetica e igiene per il corpo, tutti biologici e naturali al 100%. Il mondo ora si sta indirizzando verso acquisti ecologici e riciclabili, cercando di ridurre al minimo i rifiuti; i nostri prodotti si basano su di un commercio sostenibile e sul riciclo: infatti chi acquista un profumo o un profumatore, poi non deve buttare la bottiglia di vetro, tutti i contenitori hanno la possibilità di essere riempiti nuovamente senza sprechi, così i costi si abbassano, e di conseguenza si risparmia”.

La Signora Milos prosegue: “E poi ero stanca di lavorare come dipendente, volevo realizzare qualcosa di diverso, un negozio nuovo, con prodotti innovativi. Lo spunto me lo ha dato mia nipote Sanela Rizzi, che gestisce un identico punto vendita a Trento in via Santa Croce; ho pensato: perchè non proporre questi prodotti unici anche in vallata? E così ho deciso, coraggiosamente, di aprire, anche se il periodo non è dei migliori, ma sono sicura che questi prodotti andranno letteralmente a ruba!”

La profumeria Nellalu è situata in via Carlo Antonio Pilati a Cles, nei locali di un negozio esistente dal lontano 1830. Ultimamente ospitava l’ex cappelleria di Ivo Menapace, che si è fregiata anche dell’insegna ‘negozio storico’.

Maggiori info e orari sui social del nogozio: Facebook – Instagram