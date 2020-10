Perché adottare al canile/gattile invece che comprare da privati?

Quando si vuole aggiungere un gatto o un cane al proprio nucleo familiare, di rado capita di immaginare un gatto o un cane già adulto.

Questo accade, ovviamente, perché si pensa spesso che i cuccioli si abituino meglio alle persone che hanno attorno e perché possono essere più “semplici” da gestire ed educare.

Nulla di più sbagliato: un cucciolo (specialmente se di cane) può risultare un impegno non indifferente, in particolare modo se non si hanno mai avute delle esperienze in fatto di cani.

Pubblicità Pubblicità

Ma perché, quindi, prima di andare da un privato si consiglia di andare al canile o al gattile per dare un’occhiata agli animali che si trovano in queste strutture?

Innanzitutto c’è da dire che non tutti gli animali presenti nei gattili o nei canili siano stati in precedenza degli animali randagi.

Alcuni di loro certamente lo sono, ma tanti altri possono essere stati lasciati in queste specifiche strutture per vari problemi quali ad esempio il trasferimento del proprietario e l’impossibilità di tenere il proprio peloso; un cambio di abitazione dove gli animali non sono consentiti; allergie al pelo; abbandoni; problemi economici.

Pubblicità Pubblicità



Per quanto l’idea di un cucciolo scelto da una specifica cucciolata e da specifici allevamenti o proprietari possa essere sicuramente allettante, c’è da dire che un cane o un gatto adulto hanno dei vantaggi:

la loro educazione è completa: non ci saranno litigi o problemi di sorta nell’insegnargli dove fare i bisogni; nell’insegnargli ad obbedire; nel farlo adattare agli orari umani; nell’abituarlo alle passeggiate

il loro carattere è già completo

Inoltre, se questi animali erano già abituati a delle persone ed hanno ormai una certa età, l’essere adottati si potrebbe rivelare per loro un modo per godersi una sorta di “pensione” e di seconda vita, perfetta per vivere gli anni che gli restano in pace e tranquillità circondati dalle cure e dalle attenzioni di una famiglia amorevole.