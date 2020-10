Morto Gianco Zueneli: un signore della politica. Il ricordo di Franco Panizza

Sono numerosi gli attestati di stima, cordoglio e solidarietà nei confronti di Gianco Zueneli, scomparso improvvisamente.

Zueneli era uno storico esponente della sinistra ideologica e un politico onesto e corretto, che, pur sempre coerente con i propri principi, guardava sempre prima alle persone più che all’appartenza partitica.

«Non abbiamo mai avuto la stessa appartenenza politica – ricorda l’ex senatore Franco Panizza – ma ci siamo sempre trovati dalla stessa parte quando erano in gioco la passione e l’impegno per la politica, il piacere di discutere e di confrontarsi, la coerenza verso i propri principi ed insieme la volontà di privilegiare sempre il bene comune anziché le singole posizioni, il rispetto che va portato a chiunque decida di mettersi in gioco per portare e possa portare un contributo costruttivo di idee e di proposte. Per Gianco l’impegno sociale e politico era un piacere irrinunciabile, convinto come era che ogni individuo dovesse sentirsi responsabilmente coinvolto all’interno della comunità civile».

«La Val di Non ricorda però Gianco anche per il suo prezioso e instancabile impegno per la formazione dei giovani, – aggiunge Franco Panizza – per quell’esemplare laboratorio di educazione e di socialità rappresentato dalla Casa degli Scoiattoli a Sfruz. In questi momenti di tristezza, il mio pensiero alla sua cara Emanuela, inseparabile compagna nella vita e nell’impegno civile, e ai suoi figli. Ciao Gianco, che la terra ti sia davvero lieve, così come è sempre stata educata, sensibile e attenta la tua piacevole compagnia.»

Pubblichiamo uno scritto di Gianco Zueneli che riporta il 15 dicembre del 2018 come è nata la casa dello Scoiattolo di Coredo.

«Alla fine degli anni Sessanta vivevo a Firenze con mia moglie e i nostri due bambini, Emanuele ed Erika, cui volevamo offrire l’esperienza di una vacanza fuori dalla famiglia. Così ci siamo messi a cercare senza trovare ciò che cercavamo È nata così l’idea di aprire la Casa degli Scoiattoli a Coredo

Per due anni abbiamo studiato, incontrato educatori dei centri CEMEA e delle colonie Olivetti, esperti, nutrizionisti, capi scout, docenti e ricercatori della Facoltà di Pedagogia dell’Università di Firenze. Abbiamo viaggiato e visitate diverse strutture, fino alla definizione del nostro progetto di vacanza in grado di offrire esperienze, stimoli, occasioni, strumenti che aiutassero i bambini a sviluppare una personalità autonoma, sicura di sé, serena nelle relazioni interpersonali. Un tempo di valore, trascorso con persone amorevoli tra gioco e attività manuali e sportive, da ricordare con gioia.

Nel giugno 1971 abbiamo fatto il grande salto: abbiamo lasciato il nostro lavoro di insegnanti e abbiamo aperto la prima Casa degli Scoiattoli a Coredo, non lontano da qui. Perché proprio Coredo? Perché io vi ho trascorso, come villeggiante, la mia infanzia e la mia adolescenza, dopo avervi vissuto nel primo mio anno di vita a seguito di mio padre che, in quel tempo, era il “medico condotto”. Erano luoghi amati e ben conosciuti.

L’iniziativa ha avuto fortuna e la Casa, fin dal primo anno, si è riempita di colore e dell’allegria dei nostri piccoli ospiti. Siamo cresciuti così in fretta che già pochi anni dopo è nata l’esigenza di avere più spazio, dentro e fuori. Il nostro luogo ideale lo abbiamo trovato a Sfruz: un terreno molto vasto, protetto, isolato da traffico e rumori, dove poter progettare e realizzare la struttura perfetta per noi.

La seconda casa degli Scoiattoli è stata inaugurata nel maggio 1980 e, con qualche miglioramento intervenuto nel tempo, è quella di oggi. In quarantacinque anni siamo cresciuti in esperienza e competenza, modificando i nostri progetti educativi con il cambiare dei tempi e dei bambini, ma tenendo ben fermi i valori fondamentali da cui eravamo partiti.

Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano con noi e hanno reso la Casa degli Scoiattoli un luogo così speciale dove vivere una vacanza. Grazie ai genitori che hanno condiviso con noi i loro sforzi educativi. Grazie alle migliaia di bambini che per quasi mezzo secolo ci hanno resi felici con la loro presenza».