Caos e assembramenti: nuova notte in bianco per i residenti del centro storico

Sono ancora le testimonianze fotografiche che parlano da sole e raccontano di nuovi pericolosi assembramenti notturni di almeno 200 persone In Vicolo Santa Maria Maddalena e nella piazzetta antistante il Conservatorio.

Particolarmente impressionanti e significative le foto prese dall’alto.

E’ un assembramento in spregio a tutte le correnti regole Covid: nessuna mascherina, ma anche nessuna distanza minima osservata. Rumore e schiamazzi e per i residenti è stata un’altra notte in bianco.

Nel caos generale non poteva nemmeno mancare l’utilizzo dei muri come orinatoi ed in effetti quando si beve a dismisura anche i bisogni fisiologici sono da espletare.

Le forze dell’ordine? Assenti. Non si riesce a capire come mai nessuno riesca a mettere fine a questi episodi di sfregio verso le regole e le leggi che in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, vanno ancora di più seguite con scrupolosità.

Ieri il Trentino conta 62 contagi. Si alzano in continuazione anche i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore sono 2.844 con 27 morti. È il dato più alto dal mese di maggio 2020.

Evidentemente anche il neo sindaco non aveva dato nessuna disposizione particolare di controllo per il fine settimana. Così Vicolo Santa Maria Maddalena continua a essere terra di nessuno