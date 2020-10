Athesia: Lega, grave monopolio informazione in Trentino-Alto Adige, governo intervenga come promesso

Come successe con Silvio Berlusconi accusato dalla sinistra di possedere un vero e proprio monopolio nel campo dell’informazione per la proprietà di troppi gruppi editoriali ora sotto le lente d’ingrandimento finisce Michl Ebner, all’anagrafe Michael Ebner editore bolzanino ed anch’esso politico, esponente autonomista del Südtiroler Volkspartei, il partito popolare altoatesino che tutela la minoranza di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano.

Come editore è amministratore delegato del Gruppo editoriale Athesia che controlla quattro quotidiani del Trentino-Alto Adige: Dolomiten in lingua tedesca, dall’ottobre 2016 Alto Adige e Trentino, dal luglio 2018 l’Adige e Radio Dolomiti

La questione finirà anche sui banchi del parlamento dopo la presentazione da parte dei deputati della lega di un’interrogazione a riguardo. Ad annunciarlo in una nota sono stati i deputati della Lega Alessandro Morelli, (foto) responsabile Editoria del partito, Massimiliano Capitanio, segretario della Vigilanza Rai, e i deputati trentini Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.

“Oltre a Dolomiten, Trentino e Alto Adige, – si legge nella nota dei deputati leghisti – ad Athesia appartengono anche L’Adige e Radio Dolomiti. Di fatto, il gruppo ha il monopolio editoriale assoluto nel campo della carta stampata controllando l’informazione sia italiana che tedesca dell’intera regione. Presenteremo nelle prossime ore alla Camera un’interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per sapere quali iniziative il governo intende avviare per garantire il pluralismo dell’informazione in Trentino-Alto Adige Südtirol e scongiurare il pericolo di una concentrazione dei media in capo ad un unico editore. A suo tempo il sottosegretario Fraccaro si era positivamente impegnato a predisporre una legge che impedisse la concentrazione esagerata di media nelle mani di un solo soggetto anche su base locale. Ci auguriamo che prosegua in questa direzione. E’ un tema non più rinviabile, a maggior ragione nei territori con particolari contingenze storico-politiche”.

Come riportato nella nota l’allora sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro in proposito aveva dichiarato che era necessario costruire una legge per limitarer il monopolio dei gruppi editoriali.

Aveva preso posizione anche Nicolini del movimento cinque stelle bolzanino dichiarando che: “Alla luce delle polemiche relative all’enorme differenza tra i finanziamenti che avrebbe percepito il gruppo Athesia durante la crisi Covid – spiegava Nicolini – ho ribadito che non c’è più tempo. Il limite alla concentrazione dei media va reintrodotto perché il monopolio informativo in provincia di Bolzano sta diventando soffocante. E’ evidente che alcuni rappresentanti godano di una presenza mediatica incontrastata”. Ora tocca, ancora una volta, a Fraccaro decidere se dare concretezza ai suoi proponimenti.”