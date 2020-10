Tumore al seno: al via in Trentino la campagna «Nastro rosa» della Lilt

In molti avranno notato l’Abazia di San Lorenzo colorata di rosa chiedendosene il perché.

L’antica chiesa cittadina è diventata il simbolo della campagna “ Nastro Rosa” che per tutto il mese di ottobre sensibilizzerà sia a livello nazionale che locale, sulla prevenzione del tumore al seno.

La sezione trentina della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) lo animerà con una serie di iniziative per un’edizione 2020 che dovrà essere ancora più incisiva in considerazione del difficile contesto sanitario che stiamo vivendo.

Al centro della Campagna sarà ancora lo Spazio Rosa LILT: giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 ottobre, presso la sala Conferenze della Fondazione Caritro di Trento sarà possibile accedere gratuitamente, ma solo su prenotazione, ad una visita con un medico, utile per imparare a conoscere segnali d’allarme e tecniche di autocontrollo del tumore al seno.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con gli oncologi e dei senologi APSS. Importante anche il supporto dato dalle Socie del Lions Club del Concilio Trento. Uno stand con materiale informativo gratuito sarà allestito sabato 24 ottobre all’angolo tra via Oss Mazzurana e via Oriola, realizzato con l’aiuto delle Socie dell’Associazione Mafalda.

A Borgo Valsugana i volontari saranno presenti in centro nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre con uno stand informativo; a Pergine, domenica 11 ottobre, verranno distribuiti i ciclamini nelle Piazze delle due Chiese principali; nelle Valli Giudicarie tutti i mercoledì di ottobre si svolgeranno le “Camminate della Salute tra i Castelli” (prenotazione obbligatoria al 328-3579444).

In tutte le Delegazioni sarà offerto inoltre lo Spazio Visite, accessibile soltanto su prenotazione presso le Delegazioni stesse. L’ U.O. Senologia e Screening Mammografico APSS attiva inoltre un nuovo servizio temporaneo.

Una sorta di filo diretto con i senologi: tutti i martedì pomeriggio dalle 14 alle 16 sarà disponibile allo 0461.902206 un medico per rispondere a dubbi e domande sul tema. In occasione del BraDay, Giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, è previsto l’incontro aperto alla comunità “La cura del tumore al seno in Trentino nel 2020” organizzato dall’ U.O. Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Senologica APSS che si terrà venerdì 23 ottobre, alle 18, al Grand Hotel Trento.

E’ possibile richiedere materiale informativo presso tutte le sedi LILT o scaricare dal sito dell’associazione il volantino sull’autocontrollo del seno. Maggiori informazioni sugli eventi del del mese si possono avere scrivendo a info@lilttrento.it o telefonare allo 0461-922733.